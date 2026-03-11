Monden

Meghan Markle a rămas fără contractul cu Netflix. De ce a eșuat colaborarea

Meghan Markle a rămas fără contractul cu Netflix. De ce a eșuat colaborarea
Meghan Markle a decis să rupă colaborarea cu Netflix pentru a prelua controlul integral asupra brandului său „As Ever”, lansat anul trecut și promovat inițial printr-un parteneriat exclusiv cu platforma de streaming, potrivit express.co.uk.

Colaborarea dintre Netflix și Meghan Markle a luat sfârșit

Mai multe surse apropiate platformei de streaming au povestit că Netflix nu a fost mulțumit de performanța brandului și de lipsa interesului public față de acesta. Acestea au spus că echipa Netflix „nu era entuziasmată de crearea unor spații dedicate brandului As Ever în Netflix House, deoarece nu exista cerere reală pentru acest proiect”.

Decizia lui Meghan de a se desprinde de Netflix vine după ce a simțit că platforma i-ar fi „încetinit expansiunea globală” a brandului. În schimb, aceasta va putea să gestioneze și să dezvolte complet afacerea pe plan internațional, fără restricțiile impuse de parteneriatul anterior.

Vrea să se ocupe singură de brandul său

Surse din anturajul ducesei susțin că Meghan se află în relații bune cu conducerea Netflix, inclusiv cu Ted Sarandos, CEO-ul platformei, și că despărțirea a fost una amiabilă. Totuși, ea consideră că momentul actual este potrivit pentru a-și asuma întreaga responsabilitate și control asupra brandului.

În ceea ce privește producțiile sale pentru Netflix, serialul „With Love, Meghan” va continua să fie difuzat ca special sezonier pe platformă, potrivit surselor.

Perioadă importantă pentru Meghan și Harry

Acțiunea ducesei vine într-un context în care Meghan încearcă să-și consolideze imaginea și afacerea personală, într-un moment în care atât ea, cât și soțul său, Prințul Harry, au proiecte independente ce le permit să-și definească propriul parcurs profesional și mediatic. Cei doi urmează să se întoarcă în Marea Britanie. Încă nu se știe dacă cei doi vor putea să se împace cu Familia Regală.

O altă problemă este că opularitatea lui Harry și a lui Meghan a scăzut considerabil în sondaje în ultima vreme.

Proiecte speciale