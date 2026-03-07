Meghan Markle își mută ambițiile în propriul brand după eșecul de pe Netflix

Meghan Markle pare să înceapă un nou capitol în cariera sa de antreprenor după ce colaborarea dintre brandul său de lifestyle, As Ever, și platforma de streaming Netflix a ajuns la final, potrivit Daily Mail.

Decizia vine la scurt timp după ce emisiunea ei de lifestyle, „With Love, Meghan”, nu a mai fost reînnoită pentru un nou sezon și după o serie de reacții critice dure din partea comentatorilor.

Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, ar urma să preia controlul complet asupra brandului său, care include produse precum gemuri artizanale, vin rosé și așa-numitele „flower sprinkles”, adică decorațiuni florale pentru preparate culinare. Surse din industrie susțin că Meghan ar dori să transforme proiectul într-un brand global.

Colaborarea dintre Netflix și brandul As Ever a fost anunțată în urmă cu aproximativ un an, în contextul lansării emisiunii „With Love, Meghan”. În cadrul acestui acord, platforma de streaming deținea o participație în afacerea lansată de ducesă.

Despărțirea a fost confirmată de reprezentanții companiei.

„As Ever este recunoscător pentru parteneriatul cu Netflix pe parcursul lansării și în primul nostru an. Am înregistrat o creștere semnificativă și rapidă, iar As Ever este acum pregătit să funcționeze pe cont propriu. Avem un an interesant în față și abia așteptăm să împărtășim mai multe”, a declarat un purtător de cuvânt al brandului.

La rândul său, Netflix a transmis un mesaj diplomatic, subliniind că proiectul a fost construit în jurul viziunii ducesei.

„Pasiunea lui Meghan pentru a transforma momentele cotidiene în experiențe frumoase, dar simple, a inspirat crearea brandului As Ever și ne bucurăm că am avut un rol în aducerea acestei viziuni la viață”, a transmis compania.

Decizia de a merge mai departe fără Netflix vine și în contextul în care emisiunea „With Love, Meghan” a avut parte de reacții mai degrabă reci din partea criticilor.

Programul, care promitea sfaturi despre gastronomie, lifestyle și organizarea unor momente speciale în viața de zi cu zi, nu a reușit să impresioneze presa de specialitate.

Criticul Annabel Fenwick Elliott de la Daily Mail a oferit emisiunii zero stele din cinci și a descris producția într-un mod direct.

„Este vorba despre ipocrizia exagerată și despre lipsa profundă de conștientizare de sine a gazdei, care continuă să o facă pe ea și acest show atât de greu de plăcut”, a scris aceasta.

Recenzia a sugerat că stilul prezentat în emisiune a părut deconectat de realitatea cotidiană a publicului.

Potrivit unor surse citate de presa britanică, Meghan Markle ar fi considerat că dezvoltarea brandului putea merge mai repede fără implicarea platformei de streaming.

O sursă citată de The Sun a declarat că ducesa ar fi fost frustrată de abordarea mai prudentă a partenerilor.

„Meghan este în continuare în relații bune cu echipa Netflix și este prietenă apropiată cu Ted Sarandos, însă este foarte mulțumită că are control total asupra companiei”, a spus sursa.

Aceeași persoană a adăugat că ducesa dorește de mai mult timp să transforme brandul într-un proiect global.

În trecut, Meghan Markle a vorbit despre modul în care își vede rolul în dezvoltarea afacerii.

„Mă văd ca pe un antreprenor și un fondator de brand. Dacă brandul ajunge să fie influent, atunci este minunat”, declara ea într-un interviu pentru revista People.

În paralel, colaborarea dintre Meghan Markle și prințul Harry cu Netflix continuă prin compania lor de producție, Archewell Productions. Totuși, unele proiecte anunțate anterior se află încă în faza de dezvoltare.

Un exemplu este adaptarea romanului „Meet Me at the Lake”, pentru care Netflix ar fi achiziționat drepturile de ecranizare pentru aproximativ 2,9 milioane de dolari. Proiectul nu are încă distribuție sau regizor confirmat.

În plus, cuplul a anunțat planuri pentru o adaptare a romanului „The Wedding Date”, scris de autoarea americană Jasmine Guillory.

În august anul trecut, Harry și Meghan au semnat un nou contract multianual cu platforma de streaming, însă presa internațională notează că acesta ar avea o valoare mai mică decât acordul anterior.

Pentru moment, însă, Meghan Markle pare hotărâtă să își conducă brandul pe cont propriu și să demonstreze că imperiul construit în jurul unui borcan de gem poate merge mai departe fără sprijinul unui gigant al streamingului.