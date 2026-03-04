Cum a fost Meghan Markle umilită de Hollywood. Serie nesfârșită de eșecuri

Meghan Markle ar fi trebuit să sărbătorească o etapă importantă, un an de la debutul său de mare amploare pe Netflix, cu serialul „With Love”, scrie Alicia Liberty în Express, în schimb, Hollywood-ul a umilit-o. În schimb, nu există niciun anunț de reînnoire, niciun al treilea sezon confirmat și o tăcere evidentă în jurul serialului, care a devenit o eroare.

Ceea ce ar fi trebuit să fie o victorie acum se citește mai mult ca o notă de subsol. Deși Ducesa de Sussex a obținut două sezoane și un episod special de sărbători la unul dintre cei mai mari giganți ai streamingului din lume, structura a dezavantajat-o. Episoadele au durat doar 35 de minute, iar ambele sezoane au fost filmate unul după altul într-un singur ciclu de producție.

Rapoartele sugerează că audiența a scăzut cu cel puțin 20% între primul și al doilea sezon, ceea ce nu reprezintă o traiectorie a unui gigant al streamingului. Dimpotrivă, indică un proiect care abia a reușit să atragă atenția, nicidecum să fie un hit. În acest context, tăcerea din jurul unui al treilea sezon pare mai puțin șocantă și mai inevitabilă.

Când Meghan a anunțat că se retrage din actorie și se îndreaptă către reality show-uri, acest lucru a fost prezentat ca fiind îndrăzneț. O altă reinventare într-o narațiune în continuă evoluție. Ea mai zguduise lumea înainte - mai întâi cu nunta ei regală, apoi cu ieșirea ei explozivă din Familia Regală, apoi cu interviurile și acordurile de streaming care promiteau dezvăluiri.

Ni s-a spus că acesta era pur și simplu următorul capitol. Cu toate acestea, nu era chiar așa cum se spunea. Promisiunea era accesul în intimitate. Priveliști atent selectate asupra unei vieți californiene pline de bunăstare, prietenii și emancipare feminină.

Execuția a părut precaută. Controlată. Uneori, ciudat de plată. Pentru cineva al cărui brand se bazează pe autenticitate, serialul părea adesea că se străduiește să producă căldură, în loc să o emane în mod natural. Și acesta este miezul problemei. Meghan ar trebui să sărbătorească un an de la lansare – un indicator al supraviețuirii în peisajul brutal al streamingului.

În schimb, se confruntă cu o realitate mai inconfortabilă: nu există planuri confirmate pentru un al treilea sezon. Nici podcastul ei, „Confesiunile unei fondatoare”, nu a fost reînnoit. Încă un proiect, încă un final discret.

Pentru un cuplu care, se pare, a semnat contracte în valoare de zeci de milioane după plecarea lor din familia regală din 2020, aceasta nu este povestea pe care și-au imaginat-o. Harry și Meghan s-au extins în documentare, podcasturi, publicații și afaceri legate de stilul de viață, cu scopul clar de a construi un imperiu media american formidabil.

Visul, au presupus mulți, era să adune sute de milioane, controlându-și în același timp propria imagine. Cu toate acestea, se pare din ce în ce mai mult că aceste ambiții au întâmpinat rezistență.

Anul trecut a fost considerat ca o mare revenire a lui Meghan. Ea a revenit pe Instagram, oferind imagini atent selectate din viața privată la care ea și Prințul Harry insistau cândva visează – motiv pentru care au renunțat la peisajul rural britanic de pe moșia regelui, aproape de Prințul și Prințesa de Wales, în schimbul unei vile din Montecito.

Am văzut-o pe Meghan participând la evenimente de profil înalt de la Hollywood, inclusiv la sărbătoarea celei de-a 70-a aniversări a lui Kris Jenner. Și-a lansat gama de produse lifestyle As Ever și a zburat la Paris pentru săptămâna modei alături de Balenciaga. Mesajul a fost clar: se întorcea în societate în propriile condiții. Dar, în loc de o reintrare triumfătoare, s-a simțit ca un an de recalibrare.

Nimic din toate acestea nu înseamnă că Meghan a eșuat complet. Două sezoane și un episod special festiv nu sunt nimic. Multe proiecte de streaming nu trec de etapa pilot. Însă contextul contează. Când ești un fost membru al familiei regale, cu un nume recunoscut la nivel global, standardul nu este doar participarea. Este dominația.

Cifrele și tăcerea din jurul episoadelor viitoare sugerează că dominația s-a dovedit a fi o himeră.

Există, de asemenea, problema identității. Este Meghan o filantroapă? O directoare media? Un guru al stilului de viață? O fondatoare feministă? Schimbările constante pot părea dinamice dintr-un unghi și haotice din altul.

Reinventarea funcționează doar atunci când fiecare nou capitol se simte ca o evoluție naturală, mai degrabă decât ca o reacție.

Ceea ce face ca acest moment să fie deosebit de frapant este faptul că ar fi trebuit să fie o sărbătoare. La un an de la lansare. Un an în care s-a demonstrat că cei care se îndoiau se înșeală. Și șase ani în care s-a construit independența. În schimb, titlurile se învârt în jurul scăderii audienței și a blocării reînnoirilor de contracte.