Ce seriale și filme noi apar pe Netflix în martie. Premiere pentru toate gusturile

Netflix a anunțat că luna martie aduce pe platformă o serie de titluri noi pentru toate gusturile, de la filme și seriale de acțiune până la documentare și producții muzicale. Fanii thrillerelor și dramelor vor avea parte de continuări și miniseriale captivante, iar iubitorii de muzică k-pop și rock vor găsi materiale speciale dedicate artiștilor preferați.

Printre principalele premiere se numără „Peaky Blinders: The Immortal Man”, un film care îl readuce pe Thomas Shelby în centr

ul atenției, confruntându-se cu fantomele trecutului și cu tensiunile celui de-Al Doilea Război Mondial. Regizat de Tom Harper, cu scenariu semnat de Steven Knight, filmul îl are în distribuție pe Cillian Murphy alături de Rebecca Ferguson, Sophie Rundle și Stephen Graham, printre alții.

Fanii anime-ului vor putea urmări sezonul 2 din „One Piece”, bazat pe manga lui Eiichirô Oda. Aventurile echipajului Piraților Pălăriei de Paie continuă cu misiuni periculoase și insule misterioase, iar în distribuție se regăsesc Iñaki Godoy, Emily Rudd și Mackenyu.

Un alt titlu de neratat este miniserialul „Vladimir”, care explorează obsesia și dorințele interzise ale unei profesoare, într-un mix de senzualitate, umor tăios și personaje imprevizibile. Rachel Weisz și Leo Woodall joacă rolurile principale, iar producția este semnată de Shari Springer Berman, Robert Pulcini, Francesca Gregorini și Josephine Bornebusch, fiind inspirată de romanul omonim al Juliei May Jonas.

Pe partea muzicală, Netflix aduce concertul „BTS: The Comeback Live | Arirang” și documentarul „BTS: The Return”, care urmăresc reuniunea trupei și povestea albumului Arirang.

Tot în martie vor fi disponibile documentare ca „The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel”, despre parcursul formației americane, și „Louis Theroux: Inside the Manosphere”, o investigație critică asupra rețelelor masculinității extreme.

Seriile dramatice și reality-show-urile continuă cu premiere precum „Virgin River” sezonul 7, „Love is Blind: Sweden” sezonul 3, „Boyfriend on Demand”, „Still Shining” sau „Age of Attraction”, care explorează iubirea, relațiile și provocările personale.

Cinefilii vor avea de asemenea acces la filme internaționale și românești, printre care „War Machine”, „Strangers in the Park”, „Cursa”, „Tati Full-time”, dar și titluri consacrate precum „Lady Bird”, „Failure to Launch” și „Sleepy Hollow”.

Documentarele educative și de investigație completează oferta Netflix pentru martie: „The Dinosaurs”, „The TikTok Killer”, „Homicide: New York” sezonul 2 și „The Prosecutor”, oferind spectatorilor perspective variate asupra științei, crimelor și societății.