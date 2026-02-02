Hollywood, luat prin surprindere: documentarul „Melania”. Calculele de box office, răsturnate

Documentarul dedicat primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump, a reușit să atragă atenția presei de la Hollywood după un weekend de debut care a depășit estimările inițiale ale industriei.

Filmul, intitulat „Melania”, urmărește primele 20 de zile din viața acesteia înainte de începerea celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump, iar performanța sa la box office a fost considerată surprinzătoare de numeroase publicații de specialitate.

Potrivit relatărilor din presa americană, documentarul a înregistrat cel mai bun debut cinematografic pentru un film de non-ficțiune din ultimii peste zece ani, în ciuda unui scor scăzut acordat de criticii de film.

Această discrepanță dintre așteptările inițiale și rezultatele obținute a fost unul dintre principalele motive pentru reacțiile ample din media de profil.

Publicația The Hollywood Reporter a subliniat caracterul neașteptat al performanței filmului, menționând că „nimeni nu a anticipat acest rezultat, mai ales în contextul în care mulți considerau «Melania» un eșec încă înainte de lansare, pe baza sălilor aproape goale din cinematografele din întreaga țară”.

Articolul evidențiază faptul că, anterior premierei, pe rețelele sociale au circulat numeroase imagini care arătau vânzări reduse de bilete, ceea ce a alimentat scepticismul din industrie.

Aceeași publicație a mai notat că documentarul a fost analizat mult mai atent decât alte producții similare, în special în ceea ce privește cifrele de deschidere, situație rar întâlnită în cazul filmelor documentare care nu sunt concerte sau evenimente speciale.

Și alte instituții media din zona de entertainment au reacționat la rezultatele obținute. Rolling Stone a relatat că documentarul „depășește așteptările” și că producția regizată de Brett Ratner, care urmărește trei săptămâni din viața viitoarei prime doamne, a avut încasări peste nivelul estimat inițial.

La rândul său, Variety a scris că filmul „depășește proiecțiile de box office”, în timp ce Deadline a afirmat că documentarul „și-a atins obiectivul exact acolo unde era de așteptat”, făcând referire la performanța sa în anumite zone considerate favorabile publicului-țintă.

The New York Times a oferit o analiză mai detaliată a cifrelor, menționând că rezultatul reprezintă „un deznodământ care salvează aparențele pentru prima doamnă”, în condițiile în care previziunile inițiale indicau încasări de aproximativ 5 milioane de dolari.

Publicația a precizat:

„Sâmbătă, analiștii estimau aproximativ 8 milioane de dolari în vânzări interne de bilete pentru filmul de aproape două ore. Suma finală, de 7 milioane de dolari, sugerează că interesul a fost concentrat în special în prima zi, în rândul susținătorilor doamnei Trump”.

În paralel, Fox News Digital a transmis că a solicitat un punct de vedere din partea Amazon MGM Studios, compania responsabilă de distribuție.

Conform informațiilor apărute în presă, Amazon MGM Studios ar fi investit aproximativ 40 de milioane de dolari în realizarea documentarului și încă 35 de milioane de dolari în promovare. Reprezentanții studioului ar avea în vedere recuperarea acestor costuri prin acorduri de licențiere și prin includerea filmului, ulterior, pe platforma Prime Video.

Kevin Wilson, directorul departamentului de distribuție cinematografică internă al Amazon MGM Studios, a declarat pentru Variety:

„Suntem foarte încurajați de debutul puternic și de reacția pozitivă a publicului, în condițiile în care încasările inițiale au depășit așteptările noastre”. El a adăugat că acest start este văzut ca „un prim pas important într-un parcurs pe termen lung al filmului și al viitorului serial documentar”.

În timp ce criticii de film au catalogat documentarul drept o formă de propagandă politică, publicul a avut o reacție diferită. Pe platforma Rotten Tomatoes, utilizatorii verificați au acordat filmului un scor de aprobare de 99%, indicând o discrepanță semnificativă între opiniile criticilor și cele ale spectatorilor.