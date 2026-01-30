Premiera documentarului despre Melania Trump. Prima doamnă a atras toate privirile

Melania Trump a făcut joi seară primul său pas oficial în lumea cinematografiei, la premiera mondială a documentarului care îi poartă numele, difuzat pe Amazon, la Trump Kennedy Center din Washington, D.C, potrivit Page Six.

Evenimentul a atras atenția publicului și a presei internaționale, iar soția lui Donald Trump a ales o ținută clasică și elegantă pentru apariția pe covorul roșu.

Prima Doamnă, în vârstă de 55 de ani, a purtat un costum negru de fustă de la Dolce & Gabbana, completat cu pantofi stiletto negri de la Christian Louboutin și o curea din piele pe talie. Părul i-a fost aranjat în bucle lejere, iar zâmbetul său a atras toate privirile, în timp ce poza alături de soțul său, Donald Trump.

Președintele, în vârstă de 79 de ani, a purtat un costum albastru cu cravată roșu închis și a adoptat o atitudine sobră pentru fotografi. „Sunt mândru de ea. A făcut o treabă minunată. Un asemenea proiect nu este deloc ușor”, a declarat Trump reporterilor.

Documentarul, regizat de Brett Ratner, oferă publicului un acces fără precedent în viața profesională și personală a Melaniei Trump. Marc Beckman, producător al filmului și consilier senior al fostei prime doamne, a explicat că filmul arată pentru prima dată întâlniri și locații niciodată prezentate anterior publicului.

„Nimeni nu a avut vreodată acces la Prima Doamnă în acest mod. Este o experiență unică”, a spus Beckman.

După proiecția filmului vor avea loc două petreceri post-premieră: una oficială și o a doua la clubul privat al lui Donald Trump Jr., unde va avea loc un recital al artistului Akon. De asemenea, Melania Trump a organizat anterior o proiecție specială la Casa Albă, cu popcorn în ediție limitată și un cod vestimentar alb-negru, confirmând implicarea sa directă în toate detaliile evenimentului.

Beckman a subliniat că lansarea documentarului în cinematografe urmărește să ofere o experiență cinematografică completă și foarte stilizată.