Melania Trump, subiectul unui documentar cu buget mai mare decât multe producții de la Hollywood

Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, și compania Amazon MGM Studios lansează în această săptămână documentarul „Melania”, un proiect cinematografic cu un buget semnificativ, care atrage atenția industriei media și a observatorilor de piață.

Filmul, programat să intre în cinematografe vineri, urmărește o perioadă de 20 de zile din jurul revenirii lui Donald Trump la Casa Albă și reprezintă una dintre cele mai ample investiții realizate vreodată pentru un documentar cu temă politică și personală.

Lansarea documentarului „Melania” are loc într-un context în care piața cinematografică și cea de streaming se confruntă cu schimbări majore în comportamentul publicului.

Investiția totală, care include atât costurile de producție, cât și cele de promovare, ridică întrebări legate de rentabilitatea proiectului și de capacitatea acestuia de a atrage spectatori în sălile de cinema, dar și ulterior pe platformele digitale.

Potrivit unei surse citate de CNN, aproximativ 35 de milioane de dolari au fost alocate campaniei de promovare a filmului. Reclamele includ apariții televizate, panouri publicitare, afișaj în stații de metrou, pe autobuze din mai multe orașe americane și pe Sphere din Las Vegas.

Aceste cheltuieli se adaugă contractului estimat la circa 40 de milioane de dolari încheiat între prima doamnă și Amazon MGM Studios, ceea ce duce bugetul total la un nivel considerabil pentru un documentar.

Agentul și consilierul principal al familiei Trump, Marc Beckman, a declarat într-un interviu acordat postului One America News că Melania Trump a avut un rol activ în realizarea proiectului.

„După ce am structurat contractul record pentru ea cu Amazon, prima doamnă s-a apucat de treabă”, a spus Beckman.

El a precizat că aceasta a fost implicată în toate etapele, de la producție și postproducție până la realizarea trailerului și a campaniei publicitare. „Ea a creat trailerul. Ea a creat suspansul, ea a selectat muzica”, a adăugat consilierul.

Regizorul de documentare Stefano Da Frè, care nu a fost implicat în proiect, a explicat pentru CNN că nivelul ridicat al bugetului de marketing este probabil rezultatul analizelor interne realizate de Amazon.

„Amazon este o companie bazată pe date. Cu toate instrumentele lor, cu toată inteligența artificială și cu Amazon Web Services, nu au ajuns la această cifră la întâmplare”, a afirmat Da Frè, subliniind că investiția ar reflecta încrederea companiei în potențialul comercial al filmului.

Promovarea documentarului a început cu o proiecție privată organizată sâmbătă seara în Sala de Est a Casei Albe, la care au participat membri ai familiei și un grup restrâns de invitați.

Joi, familia Trump urmează să participe la un eveniment pe covorul roșu la Kennedy Center, recent redenumit Trump Kennedy Center. De asemenea, sunt programate 21 de proiecții simultane, pe bază de invitație, în orașe precum New York, Boston, Las Vegas și Los Angeles.

Filmul va fi lansat în cinematografe vineri, însă data disponibilității pe platformele de streaming nu a fost anunțată. Documentarul este regizat de Brett Ratner, marcând primul său proiect major după 2017.

În trailer, Melania Trump afirmă:

„Toată lumea vrea să știe. Așa că iată”, o replică ce evidențiază interesul publicului față de acest subiect.

Observatorii mass-media urmăresc cu atenție evoluția încasărilor, documentarul fiind considerat un test important atât pentru strategia Amazon MGM Studios, cât și pentru capacitatea proiectului de a atrage publicul într-un peisaj media competitiv.