„Vecinul perfect”, un nou documentar pe Netflix

„Vecinul perfect” nu este doar un titlu de film sau serial, este o experiență care te lovește direct. Deși scenele pot fi dureroase și momentele tensionate aproape insuportabile, producția reușește să capteze atenția și să provoace emoții puternice, informează Tudum.

Pentru cineaștii Geeta Gandbhir și Nikon Kwantu și producătoarea Alisa Payne, colaborarea părea ireală. Înainte de a se întâlni profesional, cei trei făceau parte din aceeași comunitate de părinți, copiii lor frecventând aceeași grădiniță.

Însă ceea ce îi unea dincolo de prietenie era talentul lor nativ de povestitori:

Payne, cu documentare remarcabile precum Stamped from the Beginning, nominalizat la premiile Emmy și NAACP Image Award;

Kwantu, cu două decenii în producție multimedia, film și animație;

Gandbhir, regizoare și editor colaborator al lui Spike Lee, câștigătoare a unui Emmy pentru When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts.

Dorința lor comună era să dezvăluie povești ignorate, dar tragedia lui Ajike „AJ” Owens a transformat această vocație într-o misiune urgentă. În iunie 2023, Takema Robinson, rudă a lui Kwantu și activistă pentru justiție socială, i-a contactat pe el și pe Gandbhir.

Motivul: uciderea lui Owens, mamă a patru copii și prietenă apropiată a familiei, împușcată mortal de vecina sa, Susan Lorincz, într-o dispută aparent minoră legată de copiii care se jucau pe terenul din apropierea casei.

„Această crimă ne-a cufundat pe toți în durere și confuzie. Comunitatea lui AJ era unită și plină de sprijin reciproc, iar pierderea ei a fost devastatoare”, povestește Gandbhir.

Mama lui Owens, Pamela Dias, a susținut încă de la început proiectul, văzând în documentar o cale de a onora viața fiicei sale și de a transforma durerea în acțiune. Prin film și prin Fondul Standing in the Gap, Dias speră să crească conștientizarea asupra violenței și să promoveze empatia și sprijinul comunitar. „Este despre a aduce mai multă compasiune într-o lume care are nevoie disperată de ea”, spune Dias.

Regizat de Gandbhir și produs de Kwantu, Payne și Sam Bisbee, Vecinul perfect se bazează pe filmări de la fața locului, inclusiv materiale realizate de camerele poliției, și urmărește viața unui cartier aparent liniștit, unde conflictele minore au escaladat tragic.

Lorincz, vecina agresivă, a apelat repetat la autorități pentru plângeri legate de copii, iar tensiunile au culminat cu împușcarea lui Owens. Filmul explorează cu finețe această deteriorare a comunității, oferind o privire intimă asupra tensiunilor sociale și a prejudecăților care pot escalada în tragedii fatale.

Documentarul nu surprinde momentele în care Owens a fost împușcată, ci reconstruiește evenimentele prin interviuri, înregistrări 911 și imagini din cartier. Dias își amintește prima vizionare a filmului: „Am plâns incontrolabil, iar Geeta a povestit cu o sensibilitate incredibilă. A fost o capodoperă”.

Filmările au avut loc în Ocala, Florida, un oraș aproape de Sanford, scena faimoasă a uciderii lui Trayvon Martin și a dezbaterilor asupra legii „stai pe poziție”.

Această lege a fost pusă din nou sub lupă după moartea lui Owens, evidențiind cum astfel de reglementări pot avea efecte devastatoare, în special asupra persoanelor de culoare.

„Autoapărarea poate fi invocată în instanță dacă este necesar, dar modul în care aceste legi sunt aplicate poate fi abuziv și nedrept”, subliniază Gandbhir.

Documentarul conturează portretul unei mame dedicate și iubitoare. Prietenii și familia povestesc despre devotamentul ei față de copii și comunitate. Dias afirmă: „Fiica mea spunea că lumea îi va cunoaște numele, iar „Vecinul perfect” i-a împlinit cuvântul. Moștenirea ei dăinuie”.

Susan Lorincz a fost arestată la câteva zile după crimă și, în 2024, condamnată la 25 de ani pentru omor din culpă. Filmul, care a avut premiera la Festivalul de Film de la Sundance, i-a adus lui Gandbhir premiul american pentru regie de documentar și a stârnit discuții la nivel național despre violență, rasism și legi periculoase.

Dias speră ca publicul să ducă mai departe moștenirea fiicei sale și să transforme durerea într-o schimbare pozitivă: „Îmi doresc ca memoria lui AJ să fie o binecuvântare și să inspire schimbare”, spune Dias.