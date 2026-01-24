Oscar 2026. Filmul care stabilește un record istoric și rescrie regulile cinematografiei de gen

Nominalizările la Premiile Oscar 2026 au fost anunțate, marcând unul dintre cei mai spectaculoși ani din istoria recentă a cinematografiei. Lista evidențiază diversitatea artistică, de la producții grandioase și drame poetice, până la animație și documentare, confirmând un record absolut de recunoașterea creativității, informează Tudum.

În prim-plan se află „Frankenstein”, noua adaptare semnată de Guillermo del Toro, care a obținut nu mai puțin de nouă nominalizări. Filmul concurează la categorii majore precum Cel mai bun film și Cel mai bun scenariu adaptat, iar Jacob Elordi a fost remarcat pentru interpretarea sa, fiind nominalizat la categoria Cel mai bun actor în rol secundar.

Del Toro a declarat că și-a dorit ca proiectul său să fie un adevărat test al tuturor meseriilor din cinematografie, abordare care pare să fi fost apreciată de membrii Academiei. Aceasta este a treia producție a regizorului aflată în cursa pentru trofeul suprem.

Trebuie menționat că ediția din acest an aduce și o premieră importantă în istoria Premiilor Oscar, odată cu introducerea trofeului pentru cea mai bună realizare în casting. Noua categorie evidențiază rolul esențial al selecției actorilor în succesul unui film. La prima ediție a acestui premiu au fost nominalizate producțiile „One Battle After Another”, „Sinners”, „Marty Supreme”, „Hamnet” și „The Secret Agent”.

O altă prezență importantă pe lista nominalizărilor este „Train Dreams”, filmul regizat de Clint Bentley, o reflecție sensibilă asupra existenței umane la începutul secolului al XX-lea. Povestea, construită cu o poeticitate aparte, explorează iubirea, pierderea și sensul vieții.

Bentley subliniază că filmul vorbește despre valoarea experienței umane în ansamblul ei, cu lumini și umbre. Producția a primit, pe lângă nominalizarea la Cel mai bun film, recunoașteri pentru Cel mai bun scenariu adaptat, Cea mai bună imagine și Cel mai bun cântec original.

În zona animației, „KPop Demon Hunters” își confirmă statutul de fenomen global. Filmul a fost nominalizat la categoria Cel mai bun film de animație, iar piesa „Golden” concurează pentru Cel mai bun cântec original, după ce a cucerit deja clasamentele muzicale. Succesul său nu este o surpriză, având în vedere că producția a fost recompensată recent cu două Globuri de Aur, pentru animație și muzică.

Anul 2026 se remarcă și prin forța producțiilor documentare. „Vecinul perfect” a fost nominalizat la categoria documentar de lungmetraj, în timp ce „All the Empty Rooms” se regăsește pe lista scurtmetrajelor documentare. Ambele titluri reflectă interesul crescut al Academiei pentru povești non-ficționale cu impact emoțional puternic.

Marele câștigător al acestei ediții este „Sinners", filmul regizat de Ryan Coogler, care a reușit o performanță istorică.

Producția, o reinterpretare cu vampiri realizată într-o notă profund autorală, a acumulat nu mai puțin de 16 nominalizări, stabilind un nou record absolut în istoria Oscarurilor.

Până acum, recordul pentru cele mai multe nominalizări aparținea unor titluri emblematice ale cinematografiei mondiale: „All About Eve”, „Titanic” și „La La Land”. Fiecare cu câte 14 nominalizări. Performanța lui Coogler rescrie astfel ierarhiile și confirmă impactul major al filmului în cursa pentru trofeele Academiei.