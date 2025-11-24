Transmisiunea Premiilor Oscar va conține toate categoriile premiate. Academia a anunțat un nou premiu

Transmisiunea live a premiilor Oscar din 15 martie 2026 va decerna, pentru prima dată, un premiu pentru Cea mai bună distribuție, crescând totalul statuetelor acordate la 24, inclusiv pentru Cel mai bun film, Cel mai bun actor și Cea mai bună actriță, potrivit Associated Press.

Consiliul de administrație al Academiei a anunțat anul trecut adăugarea premiului pentru Cea mai bună distribuție, deși nu a fost confirmat dacă acesta va fi inclus în transmisia oficială a galei.

Fără a lua în calcul Oscarul pentru film popular, care nu a mai fost acordat, introducerea premiului pentru distribuție reprezintă prima modificare de acest fel după înființarea premiului pentru Cel mai bun film de animație în 2001.

La începutul acestui an, organizația a anunțat planurile de a adăuga un premiu pentru cascadori, care va fi acordat începând cu cea de-a 100-a ediție a Oscarurilor, programată pentru 2028.

Membrii departamentului de casting vor contribui la reducerea numărului de filme la 10 finaliste, un proces aplicat și în alte categorii, precum documentare, filme internaționale, machiaj și coafură, coloană sonoră, cântec, sunet, efecte vizuale și scurtmetraje.

Lista finaliștilor va fi anunțată pe 16 decembrie, iar nominalizările finale vor fi dezvăluite pe 22 ianuarie, conform calendarului oficial al Academiei.

Conan O’Brien a acceptat să prezinte cea de-a 98-a ceremonie a Oscarurilor, care va fi transmisă în direct pe ABC pe 15 martie, la ora 19:00 ET. Propunerea României pentru Premiul Oscar la categoria Cel mai bun film internațional, „Jaful secolului”/„Traffic”, va fi prezentat în curând în Marea Britanie, Canada și Statele Unite prin evenimente speciale.

Lungmetrajul va fi proiectat pe 25 noiembrie la Laemmle Royal Theatre din Los Angeles. Ulterior, filmul va face parte și din selecția festivalului Making Waves, putând fi urmărit pe 3 decembrie la IFC Center din New York.