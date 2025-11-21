„Jaful secolului”, filmul care va reprezenta România la Oscar, cucerește publicul din SUA, Marea Britanie și Canada

Filmul care reprezintă România în cursa pentru o nominalizare la Oscar, la categoria Cel mai bun film internaţional, îşi continuă parcursul internaţional în următoarele săptămâni. Regizat de Teodora Ana Mihai şi scris de Cristian Mungiu, „Jaful secolului” / „Traffic” va ajunge în cinematografe din SUA, Marea Britanie şi Canada.

Lungmetrajul va fi prezentat pe 25 noiembrie la Laemmle Royal Theatre, în Los Angeles. Ulterior, filmul intră şi în programul festivalului Making Waves, unde va putea fi vizionat pe 3 decembrie la IFC Center din New York.

Aceste proiecţii sunt susţinute de Centrul Naţional al Cinematografiei, Consulatul General al României la Los Angeles şi Institutul Cultural Român.

Pe 27 noiembrie, „Jaful secolului” ajunge la Curzon Soho, în cadrul Romanian Film Festival UK. Două zile mai târziu, producţia va fi proiectată la Firstsite, în Colchester, oferind publicului britanic şansa de a descoperi pelicula inspirată dintr-un caz care a stârnit interesul presei europene.

În 3 decembrie, filmul va fi inclus în programul Vancouver Romanian Film Festival, unde accesul spectatorilor va fi gratuit. Evenimentul marchează una dintre cele mai importante prezentări ale producţiei româneşti în America de Nord.

„Jaful secolului” / „Traffic” a fost deja remarcat în numeroase festivaluri internaţionale. A obţinut Marele Premiu la Varşovia în 2024, Premiul pentru cel mai bun film la Tertio Millennio, la Roma, şi Premiul Publicului la Shanghai. La Sofia, pelicula a primit Balkan Film Award, iar la Tokyo, actriţa Anamaria Vartolomei a fost recompensată cu premiul pentru cea mai bună interpretare feminină.

Filmul pleacă de la celebrul jaf comis de un grup de români într-un muzeu din Olanda şi propune o perspectivă „tragicomică şi pertinentă” asupra diferenţelor sociale, a migraţiei şi a injustiţiei.

Din distribuţie fac parte Anamaria Vartolomei, Rareş Andrici, Ionuţ Niculae, Robert Iovan, Macrina Bârlădeanu, Lucian Ifrim şi Mirela Nicolau, alături de numeroşi actori din România şi din străinătate.

Lansat oficial pe 23 septembrie şi distribuit de Forum Film, lungmetrajul va fi inclus şi în programul special al cinematografelor din România, cu ocazia Zilei Naţionale de 1 Decembrie.

„Jaful secolului” este realizat în coproducţie România-Belgia-Olanda, cu participarea unor companii precum Mindset Productions, Lunanime, Bastide Films, Les Films du Fleuve şi Avanpost Media. Imaginea este semnată de Marius Panduru, montajul de Katharina Wartena şi Robert Bitay, iar scenografia de Simona Pădureţu. Filmul a fost finanţat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, al fondurilor de film din Belgia şi Olanda şi al programului european MEDIA – Creative Europe.