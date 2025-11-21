Monden

„Jaful secolului”, filmul care va reprezenta România la Oscar, cucerește publicul din SUA, Marea Britanie și Canada

Comentează știrea
„Jaful secolului”, filmul care va reprezenta România la Oscar, cucerește publicul din SUA, Marea Britanie și CanadaCinematograf. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Filmul care reprezintă România în cursa pentru o nominalizare la Oscar, la categoria Cel mai bun film internaţional, îşi continuă parcursul internaţional în următoarele săptămâni. Regizat de Teodora Ana Mihai şi scris de Cristian Mungiu, „Jaful secolului” / „Traffic” va ajunge în cinematografe din SUA, Marea Britanie şi Canada.

Proiecţii speciale în Statele Unite. Noul film va putea fi vizionat în cinematografele de peste Ocean

Lungmetrajul va fi prezentat pe 25 noiembrie la Laemmle Royal Theatre, în Los Angeles. Ulterior, filmul intră şi în programul festivalului Making Waves, unde va putea fi vizionat pe 3 decembrie la IFC Center din New York.

Aceste proiecţii sunt susţinute de Centrul Naţional al Cinematografiei, Consulatul General al României la Los Angeles şi Institutul Cultural Român.

Jaful Secolului

Jaful Secolului. Sursa foto: Captură video

Lungmetrajul ajunge și în Regatul Unit

Pe 27 noiembrie, „Jaful secolului” ajunge la Curzon Soho, în cadrul Romanian Film Festival UK. Două zile mai târziu, producţia va fi proiectată la Firstsite, în Colchester, oferind publicului britanic şansa de a descoperi pelicula inspirată dintr-un caz care a stârnit interesul presei europene.

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 22-23 noiembrie 2025. Ce-i de făcut ?
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 22-23 noiembrie 2025. Ce-i de făcut ?
Senatoarea videochatistă, bătută cu ranga de soția înșelată. „Sunt zgâriată, bătută”
Senatoarea videochatistă, bătută cu ranga de soția înșelată. „Sunt zgâriată, bătută”

În 3 decembrie, filmul va fi inclus în programul Vancouver Romanian Film Festival, unde accesul spectatorilor va fi gratuit. Evenimentul marchează una dintre cele mai importante prezentări ale producţiei româneşti în America de Nord.

„Jaful secolului” / „Traffic” a fost deja remarcat în numeroase festivaluri internaţionale. A obţinut Marele Premiu la Varşovia în 2024, Premiul pentru cel mai bun film la Tertio Millennio, la Roma, şi Premiul Publicului la Shanghai. La Sofia, pelicula a primit Balkan Film Award, iar la Tokyo, actriţa Anamaria Vartolomei a fost recompensată cu premiul pentru cea mai bună interpretare feminină.

Filmul ascunde o poveste inspirată din realitate

Filmul pleacă de la celebrul jaf comis de un grup de români într-un muzeu din Olanda şi propune o perspectivă „tragicomică şi pertinentă” asupra diferenţelor sociale, a migraţiei şi a injustiţiei.

Din distribuţie fac parte Anamaria Vartolomei, Rareş Andrici, Ionuţ Niculae, Robert Iovan, Macrina Bârlădeanu, Lucian Ifrim şi Mirela Nicolau, alături de numeroşi actori din România şi din străinătate.

Succes în cinematografele din România

Lansat oficial pe 23 septembrie şi distribuit de Forum Film, lungmetrajul va fi inclus şi în programul special al cinematografelor din România, cu ocazia Zilei Naţionale de 1 Decembrie.

„Jaful secolului” este realizat în coproducţie România-Belgia-Olanda, cu participarea unor companii precum Mindset Productions, Lunanime, Bastide Films, Les Films du Fleuve şi Avanpost Media. Imaginea este semnată de Marius Panduru, montajul de Katharina Wartena şi Robert Bitay, iar scenografia de Simona Pădureţu. Filmul a fost finanţat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, al fondurilor de film din Belgia şi Olanda şi al programului european MEDIA – Creative Europe.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:43 - Bolojan, clarificări legate impozitul pe cifra de afaceri: Deciziile vor fi luate în decembrie
21:31 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 22-23 noiembrie 2025. Ce-i de făcut ?
21:19 - Senatoarea videochatistă, bătută cu ranga de soția înșelată. „Sunt zgâriată, bătută”
21:12 - Nicușor Dan și vicepreședintele Executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, discuții cruciale despre mă...
21:07 - MEDIjobs mizează pe specializare și tehnologie! Puntea digitală dintre spitale și specialiști
21:01 - Parchetul European sprijină Republica Moldova în combaterea corupției și protecția fondurilor UE

HAI România!

Dr Bogdan Tamba, la Gala Capital „Cercetarea românească contează mult la nivel european”
Dr Bogdan Tamba, la Gala Capital „Cercetarea românească contează mult la nivel european”
Prof Univ Dr Ioanel Sinescu, la Gala Capital „Medicina românească progresează foarte mult”
Prof Univ Dr Ioanel Sinescu, la Gala Capital „Medicina românească progresează foarte mult”
Dr Adrian Marinescu, la Gala Capital „Dorim să oferim poporului român calitate și performanță”
Dr Adrian Marinescu, la Gala Capital „Dorim să oferim poporului român calitate și performanță”

Proiecte speciale