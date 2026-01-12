DiCaprio și Clooney, învinși de Chalamet la Globurile de Aur. Care sunt premiile și surprizele

Timothée Chalamet s-a numărat printre principalii câștigători ai premiilor Globurilor de Aur din acest an la premiile Hollywood-ului, potrivit BBC. Actorul de 30 de ani, și-a continuat căutarea măreției și a unui premiu Oscar, depășind vedete precum Leonardo DiCaprio și George Clooney la premiul pentru cel mai bun actor într-un musical sau comedie pentru „Marty Supreme”.

Deși DiCaprio nu a câștigat, filmul său „One Battle After Another” a câștigat cele mai multe premii în total, cu patru premii, inclusiv cel mai bun film muzical sau comedie și cel mai bun regizor.

Actrița irlandeză Jessie Buckley a fost desemnată cea mai bună actriță în dramă pentru Hamnet, care a obținut și o victorie surpriză la categoria cel mai bun film dramatic.

„Sinners” fusese considerat favorit, dar în schimb a câștigat premiul pentru cel mai bun film din box office, precum și premiul pentru cel mai bun coloană sonoră.

Globurile de Aur sunt o etapă cheie în drumul spre Premiile Academiei, iar printre alți câștigători ai premiilor de duminică s-au numărat Teyana Taylor, Rose Byrne, Wagner Moura și Stellan Skarsgård.

Spre deosebire de Oscaruri, Globurile recompensează și serialele TV, iar în această seară actorii britanici Stephen Graham, Owen Cooper și Erin Doherty au primit mai multe distincții pentru performanțele lor din drama Netflix „Adolescence”.

Cu toate privirile ațintite asupra cursei pentru premiile Oscar, victoria lui Timothée Chalamet i-a dat un impuls față de rivalii săi. „Fac parte dintr-o categorie cu mulți mari actori”, a spus el când și-a primit trofeul.

A fost a cincea nominalizare la Globuri pentru Chalamet, dar prima sa victorie. „Tatăl meu mi-a insuflat un spirit de recunoștință în copilărie, să fii mereu recunoscător pentru ceea ce ai”, a spus el.

„Mi-a permis să plec de la această ceremonie cu mâinile goale, cu capul sus, recunoscător doar că sunt aici. Dar aș minți dacă nu aș spune că acele momente fac acest moment cu atât mai dulce”, a adăugat actorul.

„Pentru părinții mei, pentru partenerul meu, vă iubesc atât de mult”, a adăugat el, privind-o pe prietena sa, Kylie Jenner.

Jessie Buckley a fost desemnată cea mai bună actriță pentru rolul său în adaptarea romanului bestseller Hamnet de Maggie O'Farrell, despre moartea fiului lui William Shakespeare.

„Acesta nu este un sentiment sau o situație normală”, a spus ea în discursul de acceptare. „A fost un platou de filmare extraordinar pentru care să fac parte, pentru că spuneam povestea probabil a celui mai faimos britanic care a trăit vreodată, iar alături de familia noastră britanică aveam un regizor chinez, mulți irlandezi, o echipă preponderent poloneză”, a adăugat Jessie Buckley. Ea a concluzionat: „Este o adevărată onoare, îmi place să fac parte din această industrie.”

La scurt timp după aceea, regizoarea filmului Hamnet, Chloe Zhao, a părut vizibil șocată când filmul a fost anunțat câștigător al premiului pentru cel mai bun film dramatic.

Acceptând premiul, producătorul Steven Spielberg a spus că „i-a plăcut cartea” lui O'Farrell, dar a simțit că Zhao este „singurul cineast de pe fața planetei care putea spune povestea”.

Zhao a spus: „Satul Hamnet este cel care a realizat, împreună, acest film. Unii dintre ei și-au pierdut cei dragi în timp ce noi filmam, iar alții încă se luptă cu asta, și am vrut doar să vă spun că ne gândim la voi, că suntem aici datorită vouă, că vă iubim.”

Cântăreața și actrița Teyana Taylor, a cărei carieră a început la vârsta de 15 ani, când a realizat coregrafia unui videoclip muzical pentru Beyoncé, și-a consolidat succesul la Hollywood câștigând premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru filmul „One Battle After Another”.

După ce a mulțumit cu lacrimi în ochi unei liste de persoane, ea și-a folosit discursul de acceptare pentru a transmite un mesaj „surorilor mele brunete și fetițelor brunete care ne urmăresc în seara asta”.

„Lumina noastră nu are nevoie de permisiune pentru a străluci”, le-a spus ea. „Locul nostru este în fiecare cameră în care intrăm. Vocile noastre contează, iar visele noastre merită spațiu”, a adăugat ea.

Actorul suedez Stellan Skarsgård, în vârstă de 74 de ani, a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru filmul „Valoare sentimentală” și a glumit spunând că nu și-a pregătit un discurs „pentru că am crezut că sunt prea bătrân”.

Apoi a făcut un apel pasionat ca oamenii să vadă filme ca al său pe marele ecran. „Filmele ar trebui văzute în cinematografe”, a spus el în ovațiile mulțimii.

Australiana Rose Byrne a fost desemnată cea mai bună actriță într-un film musical sau comedie pentru filmul „If I Had Legs I'd Kick You” („Te-aș lovi cu piciorul”) și a adus un omagiu membrilor familiei sale.

„Fratele meu este partenerul meu. Mulțumesc, George”, a râs ea. „Mulțumesc mamei și tatălui meu, care au cumpărat Paramount+ ca să poată urmări Globurile de Aur din Sydney.

„Și vreau să-i mulțumesc soțului meu, Bobby Cannavale. Nu a putut fi aici pentru că, ăăă, vom primi un dragon bărbos și a mers la o expoziție de reptile în New Jersey. Așa că mulțumesc, iubito.”

Între timp, filmul KPop „Demon Hunters” a câștigat premiul pentru cel mai bun film de animație și cel mai bun cântec pentru Golden Golden.

Thrillerul politic brazilian „The Secret Agent” a fost desemnat cel mai bun film internațional, în timp ce vedeta sa, Wagner Moura, a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în dramă.

„Acesta este un film despre trauma generațională”, a spus el, „și cred că dacă trauma poate fi transmisă de la o generație la alta, și valorile pot fi. Așadar, acest film este pentru cei care își păstrează valorile în momentele dificile.”

Paul Thomas Anderson a câștigat premiul pentru cel mai bun regizor și scenariu pentru „One Battle After Another”.

Adolescentul britanic Owen Cooper a continuat un an de admirație și aprecieri pentru interpretarea sa din „Adolescence”, câștigând premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar TV.

Tânărul de 16 ani din Warrington pare să fie cu picioarele pe pământ, spunându-le vedetelor adunate: „Sunt încă un ucenic. Încă învăț în fiecare zi. Încă învăț de la oamenii care stau în fața voastră și în fața mea.” Și încă pare neîncrezător în ascensiunea sa meteorică, remarcând: „E o nebunie, ce se întâmplă?”, înainte de a încheia cu motto-ul iubitului său Liverpool FC: „You never walk alone”.

Seth Rogen a câștigat și un premiu TV pentru un episod din comedia sa de pe Apple TV, The Studio, la Globurile de Aur. „E atât de ciudat, ne-am prefăcut că facem asta și acum se întâmplă”, a spus el când a ridicat trofeul pentru cel mai bun actor de comedie TV. „M-am gândit că singura modalitate prin care aș putea deține unul este să creez un serial întreg pentru a-mi oferi unul fals.”

Printre alți câștigători TV s-au numărat Jean Smart pentru Hacks, Noah Wyle pentru The Pitt și Michelle Williams pentru Dying for Sex.

Iar primul premiu al evenimentului pentru cel mai bun podcast i-a fost acordat lui Amy Poehler, o fostă prezentatoare a Globurilor de Aur, pentru Good Hang with Amy Poehler.