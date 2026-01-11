Globurile de Aur 2026. Cine pleacă acasă cu primele trofee importante ale anului

Cea de-a 83-a ediție a premiilor Globul de Aur are loc duminică seara, la Beverly Hills, reunind nume importante ale industriei cinematografice și de televiziune. Evenimentul deschide oficial sezonul marilor premii, cu producții intens discutate, actori favoriți la trofee și câteva premiere în structura galei.

Premiile Globul de Aur vor fi transmise de CBS și, în streaming, pentru abonații premium Paramount+. Sosirea vedetelor pe covorul roșu va fi difuzată de canalul E!. Associated Press va oferi o transmisiune live pe YouTube și pe platforma APNews. În România, ceremonia poate fi urmărită pe platforma Voyo.

Unul dintre cele mai discutate subiecte ale serii este posibilitatea ca Warner Bros. să domine gala. Favoritul la Oscar, filmul „One Battle After Another”, are nu mai puțin de nouă nominalizări. Producția concurează la categoria musical sau comedie, ceea ce lasă competiția din zona filmelor dramatice deschisă, cu titluri precum „Sinners”, regizat de Ryan Coogler, „Hamnet”, semnat de Chloé Zhao, și „Sentimental Value”, realizat de Joachim Trier.

Până în acest moment, „One Battle After Another” a câștigat majoritatea premiilor importante ale sezonului. O mare parte din distribuția filmului regizat de Paul Thomas Anderson este nominalizată, printre aceștia numărându-se Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn, Chase Infiniti și Benicio Del Toro.

Dacă „One Battle After Another” și „Sinners” vor obține cele două mari premii ale serii, Warner Bros. ar putea bifa un succes important, chiar dacă viitorul studioului rămâne nesigur. Warner Bros. a acceptat o ofertă de achiziție din partea Netflix, evaluată la 82,7 miliarde de dolari, tranzacție care a stârnit îngrijorări serioase în industrie. Reprezentanții cinematografelor au avertizat că o astfel de preluare ar avea „un impact negativ direct și ireversibil asupra cinematografelor din întreaga lume”.

Fuziunea este în prezent analizată de autoritățile de reglementare, în timp ce Paramount Skydance încearcă să convingă acționarii Warner să accepte o ofertă concurentă.

În categoriile de interpretare, competiția se anunță strânsă. Timothée Chalamet, după o campanie de promovare intensă pentru filmul „Marty Supreme”, este considerat favorit pentru primul său Glob de Aur, după cinci nominalizări anterioare. La categoria Cel mai bun actor într-un musical sau comedie, el îi va avea ca principali rivali pe Leonardo DiCaprio, triplu câștigător al Globului de Aur, și pe Ethan Hawke („Blue Moon”).

La categoria Cea mai bună actriță într-un musical sau comedie, Rose Byrne este favorită pentru rolul din filmul independent A24 „If I Had Legs I’d Kick You”, o producție care, în ciuda încadrării, nu mizează pe umor. Cynthia Erivo („Wicked: For Good”), una dintre cele mai sonore nominalizări, nu va fi prezentă la gală din cauza angajamentelor sale din producția „Dracula” de pe West End.

Jessie Buckley este văzută drept favorita clară la categoria Cea mai bună actriță într-un film dramatic, pentru rolul din „Hamnet”. La masculin, în aceeași categorie, actorul brazilian Wagner Moura („The Secret Agent”) ar putea produce o surpriză, concurând cu Michael B. Jordan („Sinners”) și Joel Edgerton („Train Dreams”).

În categoriile pentru roluri secundare, Teyana Taylor și Stellan Skarsgård sunt considerați favoriți.

Deși Globurile de Aur nu au o legătură directă cu Premiile Oscar, un discurs memorabil poate avea un impact semnificativ asupra campaniilor pentru statueta Academiei. După ce premiile au fost vândute în 2023 către Eldridge Industries, companie deținută de Todd Boehly, și Dick Clark Productions, parte a Penske Media, votul este exprimat de aproximativ 400 de membri. Prin comparație, Premiile Oscar sunt decise de peste 10.500 de profesioniști din industrie.

Un exemplu recent este cel al actriței Demi Moore, care anul trecut a câștigat Globul de Aur pentru „The Substance” și a ținut unul dintre cele mai emoționante discursuri ale serii, deși la Oscar victorioasă a fost Mikey Madison („Anora”).

Anul acesta, primele momente notabile au avut loc deja la ceremonia Golden Eve, organizată la începutul săptămânii, unde Helen Mirren și Sarah Jessica Parker au primit premiile onorifice „Cecil B. DeMille” și „Carol Burnett”.

Un alt posibil moment de impact ar putea veni din partea regizorului iranian Jafar Panahi, dacă va urca pe scenă. Filmul său, „It Was Just an Accident”, este nominalizat la patru categorii. Panahi și-a realizat mare parte din carieră filmele fără aprobarea autorităților iraniene și, până de curând, nu a avut voie să părăsească țara. Luna trecută, a fost condamnat la un an de închisoare, iar în aceste zile Iranul se confruntă cu proteste extinse pe fondul problemelor economice.

Ediția din acest an marchează și o premieră: introducerea unei categorii dedicate podcasturilor. Nominalizații sunt „Armchair Expert”, „Call Her Daddy”, „Good Hang With Amy Poehler”, „The Mel Robbins Podcast”, „SmartLess” și „Up First”.

În zona producțiilor TV, „The White Lotus” de la HBO Max, o altă producție asociată Warner Bros., conduce cu șase nominalizări. Serialul „Adolescence”, produs de Netflix, are cinci nominalizări.

Un titlu atent urmărit este și „The Studio”, satira hollywoodiană semnată de Seth Rogen, al cărei prim sezon include un episod dedicat chiar dramei din jurul unei nopți la Globurile de Aur. Serialul este nominalizat la trei categorii.