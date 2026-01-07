Globurile de Aur 2026. Ultimele pregătiri pentru gala așteptată de milioane de oameni. Favoriții ediției

Cea de-a 83-a ediție a Globurilor de Aur va avea loc duminică, începând cu ora 20:00, la Beverly Hilton din Beverly Hills. Evenimentul va fi transmis în direct de CBS și în streaming pe Paramount+. Printre nominalizați se numără Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Ariana Grande, Cynthia Erivo și Emma Stone.

Nikki Glaser va reveni pentru al doilea an consecutiv ca prezentatoare a ceremoniei, după un debut apreciat în 2025, când a devenit prima femeie care a prezentat singură gala. Glaser și-a păstrat umorul acid, dar mai puțin sarcastic decât în spectacolele sale anterioare, numind gala „cea mai importantă noapte a lui Ozempic”.

Cu câteva zile înainte de marele eveniment, ea a declarat că se bucură să revină și abia așteaptă să interacționeze cu echipa din „The White Lotus”.

Transmisia de anul trecut a atras aproximativ 10 milioane de telespectatori, menținând interesul constant, deși sub nivelul din urmă cu un deceniu. Gala rămâne cel mai urmărit eveniment după Oscaruri și Grammy.

Filmul „One Battle After Another” conduce nominalizările, cu nouă selecții, inclusiv pentru DiCaprio și Chase Infiniti la categoria interpretare și pentru Paul Thomas Anderson la regie. În categoria dramă și comedie/musical, DiCaprio concurează cu Chalamet și George Clooney. Infiniti se află în competiție cu Erivo, Stone și Rose Byrne.

Pe locul doi se află filmul danez „Sentimental Value”, cu opt nominalizări, inclusiv pentru Renate Reinsve. La categoria dramă, concurente sunt Jessie Buckley, Julia Roberts și Jennifer Lawrence. Printre actorii nominalizați la dramă se numără Jordan și Dwayne Johnson. Ariana Grande, Teyana Taylor, Paul Mescal, Adam Sandler și Jacob Elordi concurează pentru rol secundar. La televiziune, „The White Lotus” conduce cu șase nominalizări.

Ceremonia anuală de la începutul lunii ianuarie deschide sezonul premiilor de la Hollywood. Chiar dacă nu oferă un indicator direct pentru Oscaruri, gala este o sărbătoare a cinematografiei și televiziunii, unde vedetele se întâlnesc și țin discursuri memorabile. Câștigarea unui Glob poate da un impuls campaniilor pentru Oscaruri.

Premii pentru întreaga carieră

Helen Mirren va primi Premiul „Cecil B. DeMille” pentru întreaga sa carieră, iar Sarah Jessica Parker va fi onorată cu Premiul „Carol Burnett” pentru realizările sale în televiziune. Cele două actrițe vor participa la gala „Golden Eve”, care va fi difuzată joi, pe CBS și Paramount+.

Mirren, câștigătoare a unui Oscar și a trei Globuri de Aur, este nominalizată în acest an pentru rolul din „MobLand”. Parker, câștigătoare a șase Globuri și două Emmy, este recunoscută pentru munca sa ca actriță și producătoare, inclusiv pentru serialul „Sex and the City”. Premiul „Carol Burnett” a fost lansat în 2019 și printre laureați se numără Norman Lear, Ryan Murphy și Ellen DeGeneres.