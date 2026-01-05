Netflix și Warner Bros. au strălucit la Critics Choice Awards 2026 Filmul „One Battle After Another” a câștigat premiul principal

Filmul „One Battle After Another”, produs de Warner Bros, a câștigat trofeul pentru Cel mai bun film la cea de-a 31-a ediție a Critics Choice Awards, desfășurată luni dimineață la Barker Hangar din Santa Monica, California.

Regizorul Paul Thomas Anderson a obținut premiile pentru Cea mai bună regie și Cel mai bun scenariu adaptat, consolidând statutul producției drept surpriza serii.

La categoriile de interpretare, Timothée Chalamet a fost desemnat Cel mai bun actor pentru rolul din „Marty Supreme” (A24), iar Jessie Buckley a câștigat premiul pentru Cea mai bună actriță grație performanței din „Hamnet” (Focus Features).

Producțiile „Sinners” (Warner Bros.), „Frankenstein” (Netflix) și „Adolescence” (Netflix) au fost marile câștigătoare ale serii, fiecare obținând câte patru trofee. „Sinners”, regizat de Ryan Coogler, a fost recompensat pentru Cel mai bun scenariu original, coloană sonoră și casting, în timp ce „Frankenstein” a dominat categoriile tehnice și de interpretare secundară.

În animație, „KPop Demon Hunters” (Netflix) a câștigat premiile pentru Cel mai bun film de animație și Cel mai bun cântec, iar producția „F1” (Apple Original Films) a fost recompensată pentru Sunet și Montaj. Trofeul pentru Cel mai bun film străin a revenit producției „The Secret Agent” (Neon), iar Cea mai bună comedie a fost desemnată „The Naked Gun” (Paramount).

Pe partea de televiziune, „The Pitt” (HBO Max) a fost ales Cel mai bun serial dramă, cu Noah Wyle și Katherine LaNasa premiați pentru interpretare. „The Studio” (Apple TV) a obținut titlul de Cel mai bun serial de comedie, iar Seth Rogen și Ike Barinholtz au fost recompensați pentru rolurile principale. Miniseria „Adolescence” (Netflix) a dominat categoriile pentru producții limitate, câștigând patru trofee, inclusiv pentru Cel mai bun serial limitat și pentru interpretările lui Stephen Graham, Owen Cooper și Erin Doherty.

Netflix a fost liderul serii în clasamentul distribuitorilor, cu 12 premii, urmat de Warner Bros., cu opt trofee. Gala a fost prezentată pentru al patrulea an consecutiv de Chelsea Handler, care a adus un omagiu regizorului Rob Reiner.

Organizatorii au introdus anul acesta noi categorii, inclusiv pentru Cel mai bun sunet și Cel mai bun design de cascadorii. Critics Choice Awards, organizat anual de Critics Choice Association (CCA), reunește critici de film și televiziune din SUA și Canada și este considerat un barometru al sezonului de premii, anticipând frecvent rezultatele Oscarurilor și Emmy.