Filmul care a făcut mii de femei să plângă. Îți va schimba viața

Dacă te întrebi ce film să urmărești de Revelion, New Year's Eve (2011) este o alegere care nu dezamăgește. Deși criticii nu l-au primit întotdeauna cu entuziasm, pentru publicul larg, și mai ales pentru multe femei, filmul a reușit să creeze momente emoționante și să transmită speranță, reconectând spectatorii cu magia sfârșitului de an.

Lansat în Statele Unite de regizorul Garry Marshall și disponibil acum pe Netflix, filmul este o comedie romantică cu o distribuție impresionantă, ce include nume mari precum Halle Berry, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Abigail Breslin, Robert De Niro, Zac Efron, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer și Sofía Vergara.

Acțiunea se desfășoară pe 31 decembrie, într-un singur punct al lumii care simbolizează sărbătoarea: Times Square, New York. Filmul urmărește mai multe povești interconectate, fiecare aducând o perspectivă diferită asupra iernii, iubirii și speranței.

Claire Morgan (Hilary Swank), vicepreședinta Times Square Alliance, organizează celebrul bal de la miezul nopții, însă provocările apar chiar și în culisele acestui eveniment grandios.

În paralel, Paul Doyle (Zac Efron), un curier tânăr, ajută pe Ingrid Withers (Michelle Pfeiffer) să își îndeplinească rezoluțiile de Anul Nou, iar gesturile mici de ajutor reciproc transformă ziua într-un șir de momente pline de emoție.

Unele dintre cele mai memorabile scene ale filmului au loc în spital. Stan Harris (Robert De Niro), tatăl lui Claire, aflat în ultimele clipe de viață din cauza cancerului, refuză tratamentul pentru a putea vedea balul de la Times Square pentru ultima oară.

Alături de fiica sa, Stan trăiește momente pline de emoție chiar înainte de miezul nopții, în timp ce cântecul „Auld Lang Syne” răsună în fundal. Scenele au emoționat profund publicul feminin, multe femei mărturisind că au plâns la aceste secvențe, regăsindu-se în relațiile de familie, în pierdere, dar și în momentele de reconectare cu cei dragi.

Pe lângă drama spitalului, filmul oferă și povești romantice, cum ar fi relația dintre Randy (Ashton Kutcher) și Elise (Lea Michele), care se întâlnesc într-un elevator defect, sau povestea lui Sam Ahern Jr. (Josh Duhamel), care încearcă să se reîntâlnească cu femeia misterioasă pe care o cunoscuse în anul precedent.

Filmul combină astfel romantismul cu emoțiile sincere, arătând că finalul anului este un moment al regăsirii, al iertării și al speranței.

New Year's Eve este al doilea film dintr-o trilogie neoficială regizată de Garry Marshall, după Valentine's Day (2010) și înainte de Mother’s Day (2016), fiecare concentrându-se pe sărbători și relații umane complexe, cu un casting numeroase și povești multiple.

Deși filmul a primit recenzii critice negative – pe Rotten Tomatoes are doar 7% rating și pe Metacritic 22/100 – și a fost nominalizat la cinci premii Razzie, publicul larg l-a apreciat pentru emoțiile pe care le transmite, iar la box office a înregistrat încasări de 142 de milioane de dolari la un buget de 56 de milioane.

Un alt punct de atracție al filmului este mesajul său de speranță: fie că este vorba despre mame singure, adolescenți care se confruntă cu primele iubiri, cupluri care se împacă sau oameni care se sprijină unii pe alții, New Year's Eve transmite ideea că finalul unui an poate fi un nou început, plin de emoție și optimism.

Scenele care implică gesturile mici, sprijinul reciproc și iubirea neașteptată au făcut ca multe femei să simtă că și propriile lor vieți pot fi pline de magie și speranță, chiar și în momente dificile.

Disponibil pe Netflix, New Year's Eve este filmul perfect pentru seara de Revelion: emoționant, plin de romantism și cu povești care inspiră speranță și recunoștință pentru cei dragi.