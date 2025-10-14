„Dinţi de lapte”, filmul românesc propus la nominalizările de la European Film Awards 2025

„Dinţi de lapte”, lungmetrajul regizat de Mihai Mincan, a fost inclus pe lista filmelor ce vor fi luate în considerare pentru nominalizare la European Film Awards, ediția 38, eveniment anual dedicat celor mai importante realizări ale cinematografiei europene. Filmul, produs de compania românească deFilm, a reprezentat România la festivalurile internaționale de la Veneția și Toronto și a avut premiera de gală pe 13 octombrie, la Cinema City AFI Cotroceni.

Lungmetrajul „Dinţi de lapte” intră într-o competiție internațională care implică 67 de filme, dintre care 44 lungmetraje de ficțiune, 15 documentare și 8 animații. Membrii Academiei Europene de Film, în număr de 5.400, vor viziona și vota producțiile între 22 octombrie și 5 noiembrie, iar o parte dintre nominalizări vor fi anunțate pe 18 noiembrie.

Ceremonia de decernare va avea loc la 17 ianuarie 2026, la Berlin. Compania deFilm, care a produs „Dinţi de lapte”, a colaborat și în coproducția filmului portughez „O riso a faca”/„I Only Rest In The Storm”, regizat de Pedro Pinho.

Premiera mondială a filmului a avut loc la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, secțiunea Orizzonti, urmată de proiecția la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, în secțiunea Centrepiece. La premiera de gală din București, filmul a fost apreciat de publicații internaționale.

Screen Daily l-a numit „sugestiv, tulburător și dens”, Film Verdict l-a descris drept „enigmatic și convingător”, iar International Cinephile Society a subliniat „puterea filmului într-un canon deja impresionant al cinematografiei românești”.

„Dinţi de lapte” explorează drama personală a familiei Lucaciu, cu fetița Maria confruntându-se singură cu realitatea tragică a dispariției surorii sale. Filmul reflectă efectele traumatice ale tranziției României după 1989, fără a descrie direct evenimentele istorice.

Distribuția filmului include actorii Marina Palii și Igor Babiac în rolurile părinților Cezaria și Petre Lucaciu, care își caută fiica dispărută, alături de tânăra Emma Ioana Mogoș. Actorii vor fi prezenți la proiecțiile speciale din Iași (15 octombrie) și București (19 octombrie).