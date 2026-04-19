România are stocuri suficiente de carburanți. Ce spune ministrul Energiei despre producție și importuri

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că nu există riscuri privind aprovizionarea cu carburanți în România, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Oficialul a explicat în cadrul unei vizite în judeţul Hunedoara ce măsuri au fost luate pentru asigurarea petrolului necesar, dar și cum ar putea evolua piața energiei în perioada următoare.

Ministrul Energiei a fost întrebat despre situația carburanților, în contextul tensiunilor internaționale, și a precizat că autoritățile au intervenit pentru a preveni eventuale probleme. Acesta a explicat că au fost activate mai multe mecanisme pentru a asigura continuitatea aprovizionării.

El a detaliat acordurile externe și deciziile interne care susțin stocurile de petrol, dar și cadrul legal care permite intervenții rapide în caz de nevoie. În acest context, oficialul a făcut referire și la rezervele strategice disponibile.

Ministrul Energiei a vorbit și despre contextul internațional al pieței carburanților, arătând că există semne de stabilizare la nivel global. Acesta a explicat că aceste evoluții influențează și situația din România. Oficialul a afirmat că România se află într-o poziție favorabilă comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, în ceea ce privește gestionarea resurselor energetice.

„Faptul că începe să se regleze situaţia din întreaga lume e un semnal foarte bun. România stă mult mai bine decât alte state din Uniunea Europeană”, a adăugat Ivan.

Ministrul Energiei a prezentat și proiectele aflate în derulare pentru creșterea capacității de producție energetică. Acesta a explicat că investițiile vizează atât producția pe gaz, cât și dezvoltarea surselor regenerabile și a capacităților de stocare. El a oferit detalii despre capacitățile care urmează să fie puse în funcțiune până la finalul anului 2026 și impactul acestora asupra echilibrului energetic.

„România va intra, şi prin acest proiect, până la finalul anului 2026 cu aproximativ 2.200 MW producţie de energie electrică, bazată pe gaz, aici, la Iernut, unde avem un proiect al Romgazului. Încă 2.000 MW producţie fotovoltaică, cu 1.500 MW stocare şi peste 50 MW producţie energie eoliană. Ceea ce înseamnă că noi avem astăzi circa 1.500 MW pe 24 de ore deficit de balanţă, adică importăm această sumă. Odată cu intrarea acestor proiecte în producţie, până la finalul anului, România va putea să spună că va ajunge la nivelul de importator net de energie, la nivelul de a-şi produce energie să îşi satisfacă nevoia internă, lucru care automat va duce la scăderea preţului final”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul a explicat că România continuă să importe energie în perioadele de consum ridicat, însă la costuri mai mari, ceea ce influențează prețurile pentru consumatori. Acesta a detaliat dezechilibrul dintre cantitatea importată și costurile asociate.

În același timp, oficialul a atras atenția că efectele conflictului din Orientul Mijlociu nu se limitează la piața carburanților, ci afectează și sectorul gazelor naturale, esențial pentru producția de energie.

„Noi astăzi importăm, la ore de vârf, aproximativ 20 la sută din cantitatea pe care o consumăm în ţara noastră, dar importăm la un preţ foarte ridicat. Pentru 20 la sută din cantitate de energie, plătim 40 la sută din totalul energiei pe care o consumăm în România, ceea ce automat ridică preţul la consumatorul final. Din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, dincolo de piaţa carburanţilor, cea a gazelor naturale e afectată, pentru că 20 la sută din producţia de energie a României este bazată pe gaze naturale”, a spus Bogdan Ivan.