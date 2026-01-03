Serialul de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. A ajuns în topuri imediat

Un nou serial pe Netflix. Dacă ești fan al serialelor thriller pline de mister, City of Shadows s-ar putea să devină următoarea ta obsesie de pe Netflix, a anunțat platforma de streaming. Acțiunea se petrece în Barcelona, unde crimele ritualice zguduie orașul și dau startul unei investigații complicate, pline de suspans și întorsături neașteptate.

Detectivul Milo Malart, interpretat de Isak Férriz, este un polițist cu un trecut tulburat, suspendat după un incident cu un coleg. Este nevoit să revină în acțiune când CEO-ul unei companii este găsit ars pe un balcon al clădirii Casa Milà, una dintre cele mai iconice construcții ale Barcelonei.

Alături de el, Rebeca Garrido, o polițistă adusă de la Madrid, trebuie să navigheze printre colegi ostili și reguli stricte, pentru a descoperi cine se află în spatele crimelor.

Serialul combină cadre impresionante ale Barcelonei, cu o poveste care explorează nu doar criminalitatea, ci și psihicul detectivului. Milo luptă cu traume personale, în special după suicidul nepotului său, care îi afectează relația cu soția și îl pune la încercare emoțional.

Această profunzime a personajului adaugă un strat psihologic thrillerului, chiar dacă structura generală amintește de alte seriale din gen, precum The Valhalla Murders sau The Blacklist.

Rebeca Garrido, jucată de Verónica Echegui, aduce echilibru personajului principal. Ea are încredere în instinctele lui Milo, chiar și atunci când colegii lor îi pun la îndoială deciziile. Relația lor profesională evoluează treptat și devine un punct de ancorare pentru spectatori, oferind momente de tensiune, dar și de colaborare strategică în anchetă.

Pe măsură ce investigația avansează, serialul explorează teme precum ritualurile criminale, tensiunile psihologice ale detectivilor și impactul traumelor asupra performanței lor profesionale. Însă, chiar dacă premisele sunt interesante și locațiile sunt impresionante, povestea riscă să pară familiară pentru cei care au urmărit deja seriale similare.

Ceea ce diferențiază City of Shadows sunt detaliile vizuale și atmosferice: Barcelona devine aproape un personaj în sine, cu străzi întortocheate, clădiri istorice și un aer de mister care completează perfect tensiunea fiecărui episod. Casa Milà, Plaça Reial sau alte locații iconice sunt prezentate cu unghiuri cinematografice care te fac să simți orașul în fiecare cadru. Serialul este deja în topuri pe Netflix.