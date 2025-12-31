Warner Bros ia în calcul să respingă oferta Paramount. Netflix încă are șanse de câștig

Warner Bros Discovery ia în calcul să refuze propunerea revizuită de 108,4 miliarde de dolari venită din partea Paramount Skydance, chiar dacă miliardarul Larry Ellison a adus o garanție personală pentru a susține tranzacția, potrivit unor surse citate de Reuters.

Deocamdată nu există o decizie finală, iar consiliul urmează să se reunească la începutul anului viitor, a precizat aceeași sursă, care a solicitat anonimatul pentru a putea descrie discuțiile interne.

Warner Bros și Paramount au refuzat să comenteze poziția consiliului, informație relatată anterior de CNBC.

Un refuz ar permite Warner Bros să continue negocierile pentru un acord în numerar și acțiuni cu Netflix <NFLX.O>, în pofida eforturilor Paramount de a face oferta sa mai convingătoare.

Ellison — al cărui fiu, David, conduce Paramount din funcția de președinte și director executiv — a garantat personal capitalul din spatele propunerii, încercând să elimine îndoielile apărute după varianta inițială. Deși prețul de 30 de dolari pe acțiune, plătibil integral în numerar, a rămas neschimbat, compania a mărit taxa de reziliere inversă din rațiuni de reglementare, aducând-o la nivelul Netflix, și a extins termenul pentru oferta publică de cumpărare.

Oferta Netflix, evaluată la 82,7 miliarde de dolari, este mai mică „la vedere”, dar — potrivit analiștilor — beneficiază de o schemă de finanțare mai clară și de riscuri mai reduse în implementare. Conform termenilor discutați, Warner Bros ar trebui să plătească 2,8 miliarde de dolari drept taxă de despărțire dacă ar renunța la acordul cu Netflix.

Harris Oakmark, al cincilea cel mai mare investitor al Warner Bros, cu 96 de milioane de acțiuni, consideră că oferta nu este „suficientă” și subliniază că nici măcar nu acoperă taxele necesare.

Paramount susține că tranzacția propusă ar întâmpina mai puține bariere din partea autorităților. O eventuală fuziune Paramount–Warner Bros ar crea un studio mai mare decât Disney și ar aduce sub același acoperiș doi jucători importanți din televiziune.

Anterior, consiliul Warner Bros le-a recomandat acționarilor să respingă oferta de 108,4 miliarde de dolari pentru întreaga companie — inclusiv pentru activele de televiziune prin cablu — invocând îngrijorări privind siguranța finanțării și absența unei garanții depline din partea familiei Ellison.