Paramount vrea să concureze cu Netflix pentru preluarea Warner Bros. Discovery

Paramount a prezentat noi planuri ambițioase pentru industria cinematografică, promițând să lanseze peste 30 de filme anual, în paralel cu înaintarea unei oferte ostile de preluare a Warner Bros. Discovery, într-un context marcat de competiția directă cu Netflix, potrivit Variety.

Compania a transmis în cadrul unei conferințe telefonice cu presa și investitorii, luni, că va continua să respecte „ferestrele de oportunitate tradiţionale sănătoase”, notează Variety. Mesajul reprezintă o reacție indirectă la evoluțiile recente din industrie, după ce Netflix a depășit Paramount și a ajuns la un acord obligatoriu de achiziție a Warner Bros. și HBO pentru suma de 82,7 miliarde de dolari. Co-CEO-ul Netflix, Ted Sarandos, a fost criticat pentru poziția sa privind experiența cinematografică, pe fondul temerilor că preluarea unui studio major ar putea duce la un număr redus de lansări în cinematografe.

Sarandos a afirmat că Netflix va respecta angajamentele actuale ale Warner Bros. față de cinematografe și a subliniat că platforma lansează deja multe filme pe marele ecran, deși acestea sunt proiectate în principal pentru eligibilitatea la premii. El a punctat însă că perioada de exclusivitate în cinematografe va „evolua”, considerând această schimbare mai potrivită pentru public. „Nu aş considera asta o schimbare de abordare pentru filmele Netflix sau pentru filmele Warner”, a spus el, adăugând că ferestrele de difuzare vor deveni „mai prietenoase pentru consumatori”.

Paramount Skydance a anunţat luni lansarea unei oferte publice de cumpărare în numerar pentru achiziţionarea tuturor acţiunilor WBD la preţul de 30 de dolari per acțiune, menținând aceleași condiții prezentate în oferta din 4 decembrie transmisă consiliului companiei. Propunerea vizează întreaga structură Warner Bros. Discovery, incluzând și divizia TV cu CNN, TBS și TNT. Spre deosebire de aceasta, oferta Netflix se referă doar la anumite segmente ale companiei și ar permite separarea majorității activelor de cablu într-o entitate distinctă.

Paramount precizează că oferta în numerar reflectă o valoare totală de 108,4 miliarde de dolari, incluzând datoriile preluate. În contrast, propunerea Netflix este evaluată la 27,75 dolari pe acțiune și reprezintă un mix de 23,25 dolari numerar și 4,50 dolari în acțiuni.

David Ellison, președinte și director executiv al Paramount, a declarat: „Iubim industria filmului şi a divertismentului. Credem profund în viitorul acesteia şi vrem să contribuim la conservarea şi consolidarea ei. Filmele sunt unul dintre cele mai importante produse de export ale Americii. Vrem să ne bazăm pe această moştenire, nu să o diminuăm”.

El a adăugat: „Această tranzacţie vizează dezvoltarea, nu reducerea. Mai multe oportunităţi pentru industrie, mai multe opţiuni pentru consumatori, mai multă valoare pentru acţionari şi mai mult sprijin pentru talentul creativ”.

De la preluarea Paramount de către Skydance în vara trecută, compania a inițiat un proces amplu de revitalizare a producției cinematografice. Obiectivul este creșterea ritmului de lansări de la cele opt filme actuale la 15 în 2026, 17 în 2027 și 18 în 2028.

Warner Bros., care lansează în mod tradițional între 12 și 14 filme anual, a avut un an puternic, ocupând primul loc în privința cotei de piață cu titluri precum „Weapons”, „Sinners” și „Superman”.