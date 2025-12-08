Trump spune că tranzacția Netflix-Warner Bros. ar putea fi o problemă pentru piața americană

Președintele Donald Trump a confirmat duminică o întâlnire recentă cu Ted Sarandos, co-CEO al Netflix, la Casa Albă, pentru a discuta despre acordul dintre Warner Bros. Discovery și Netflix, menționând că o eventuală combinație a platformelor Netflix, Warner Bros. și HBO Max „ar putea ridica probleme de cota de piață”, potrivit Variety.

Președintele Donald Trump a declarat reporterilor, pe covorul roșu al evenimentului Kennedy Center Honors din Washington, D.C., că acordul Netflix de achiziționare a studiourilor Warner Bros. și a afacerii de streaming va necesita o revizuire. Liderul de la Casa Albă a adăugat că „va fi implicat în această decizie”.

Trump a prezentat duminică cea de-a 48-a ceremonie Kennedy Center Honors, unde au fost premiați Sylvester Stallone, membrii trupei KISS, Michael Crawford, George Strait și Gloria Gaynor. Președintele a spus publicului că nu știe de ce a decis să prezinte evenimentul.

Donald Trump a declarat pe covorul roșu că analiza guvernului asupra tranzacției propuse de Netflix, în valoare de 83 de miliarde de dolari pentru Warner Bros., „trebuie să treacă printr-un proces”. El a precizat că directorul Netflix, Ted Sarandos, pe care l-a descris drept „un om fantastic”, a vizitat Biroul Oval săptămâna trecută.

Președintele a subliniat că fuziunea ar implica o cotă de piață foarte mare și ar putea fi o problemă. Acordul ar adăuga HBO Max la baza de clienți a Netflix, care depășește 300 de milioane de utilizatori, în timp ce Warner Bros. Discovery are 128 de milioane de abonați la serviciile sale de streaming.

Donald Trump a glumit că se comportă „ca Johnny Carson” în timp ce vorbea de la podiumul cu sigla prezidențială, o premieră pentru eveniment. Momentele principale ale ceremoniei vor fi difuzate pe 23 decembrie într-o emisiune specială în prime time la CBS.

Trump a deschis ceremonia într-o notă optimistă și fără atacuri politice. El a prezentat premiul lui Sylvester Stallone pe scenă, iar premiul pentru Michael Crawford a fost transmis printr-un videoclip din Biroul Oval.