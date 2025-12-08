International

Trump spune că tranzacția Netflix-Warner Bros. ar putea fi o problemă pentru piața americană

Comentează știrea
Trump spune că tranzacția Netflix-Warner Bros. ar putea fi o problemă pentru piața americanăDonald Trump / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Președintele Donald Trump a confirmat duminică o întâlnire recentă cu Ted Sarandos, co-CEO al Netflix, la Casa Albă, pentru a discuta despre acordul dintre Warner Bros. Discovery și Netflix, menționând că o eventuală combinație a platformelor Netflix, Warner Bros. și HBO Max „ar putea ridica probleme de cota de piață”, potrivit Variety.

Trump despre acordul Warner Bros. Discovery- Netflix

Președintele Donald Trump a declarat reporterilor, pe covorul roșu al evenimentului Kennedy Center Honors din Washington, D.C., că acordul Netflix de achiziționare a studiourilor Warner Bros. și a afacerii de streaming va necesita o revizuire. Liderul de la Casa Albă a adăugat că „va fi implicat în această decizie”.

Trump a prezentat duminică cea de-a 48-a ceremonie Kennedy Center Honors, unde au fost premiați Sylvester Stallone, membrii trupei KISS, Michael Crawford, George Strait și Gloria Gaynor. Președintele a spus publicului că nu știe de ce a decis să prezinte evenimentul.

Trump avertizează asupra cotei mari de piață a Netflix și Warner Bros

Donald Trump a declarat pe covorul roșu că analiza guvernului asupra tranzacției propuse de Netflix, în valoare de 83 de miliarde de dolari pentru Warner Bros., „trebuie să treacă printr-un proces”. El a precizat că directorul Netflix, Ted Sarandos, pe care l-a descris drept „un om fantastic”, a vizitat Biroul Oval săptămâna trecută.

Incendiu la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Deva. Autoritățile au activat Planul Roșu
Incendiu la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Deva. Autoritățile au activat Planul Roșu
Ciprian Ciucu, mare fan al sportului. Cine sunt campionii pe care îi admiră
Ciprian Ciucu, mare fan al sportului. Cine sunt campionii pe care îi admiră
Netflix-Warner Bros

Sursa foto: X,com

Președintele a subliniat că fuziunea ar implica o cotă de piață foarte mare și ar putea fi o problemă. Acordul ar adăuga HBO Max la baza de clienți a Netflix, care depășește 300 de milioane de utilizatori, în timp ce Warner Bros. Discovery are 128 de milioane de abonați la serviciile sale de streaming.

Liderul de la Casa Albă a prezentat premiul lui Sylvester Stallone la Kennedy Center Honors

Donald Trump a glumit că se comportă „ca Johnny Carson” în timp ce vorbea de la podiumul cu sigla prezidențială, o premieră pentru eveniment. Momentele principale ale ceremoniei vor fi difuzate pe 23 decembrie într-o emisiune specială în prime time la CBS.

Trump a deschis ceremonia într-o notă optimistă și fără atacuri politice. El a prezentat premiul lui Sylvester Stallone pe scenă, iar premiul pentru Michael Crawford a fost transmis printr-un videoclip din Biroul Oval.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:54 - Incendiu la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Deva. Autoritățile au activat Planul Roșu
18:44 - Andronic: Călin Georgescu a decis soarta alegerilor din Capitală
18:39 - Claudiu Târziu, despre alegerile din Capitală: Este finalul unei scamatorii politice
18:30 - Avertismentul lui Ciucu: Bugetul va fi cea mai mare provocare în 2026
18:22 - Trump spune că tranzacția Netflix-Warner Bros. ar putea fi o problemă pentru piața americană
18:10 - Ciprian Ciucu, mare fan al sportului. Cine sunt campionii pe care îi admiră

HAI România!

Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22

Proiecte speciale