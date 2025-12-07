International

Motivele pentru care SUA răcesc relațiile cu Europa, în viziunea Reuters. Casa Albă, cu ochii spre alte zone ale lumii

Motivele pentru care SUA răcesc relațiile cu Europa, în viziunea Reuters. Casa Albă, cu ochii spre alte zone ale lumii
Schimbare istorică în SUA condusă de administrația lui Donald Trump. Relațiile cu Europa vor deveni tot mai reci, conform noii Strategii de Securitate Națională a americanilor. Totul se regândește la Casa Albă, care își va îndrepta atenția și spre alte zone de interes ale lumii, susține Reuters.

Documentul respectiv, care vorbește despre direcțiile majore ale politicii externe ale SUA, descrie abordarea administrației drept un „realism flexibil”, centrat pe interesul național.

Strategia susține revenirea la o variantă modernizată a Doctrinei Monroe. În aceste condiții, America Latină și regiunea Caraibelor vor deveni zone prioritare pentru Casa Albă.

Iar asta în condițiile în care China își extinde influența în aceste zone. Este vorba despre un răspuns apăsat pe care vor să-l dea americanii politicii de expansiune a Beijingului.

În Asia, documentul cu pricina pune accent pe descurajarea tensiunilor cu Beijingul privind Taiwanul și Marea Chinei de Sud, prin consolidarea poziției militare americane și a alianțelor regionale.

Europa nu mai este văzută cu ochi buni de americani și apare într-o lumină critică în strategie, fiind descrisă ca o regiune aflată în declin, care ar trebui să-și adapteze politicile pentru a rămâne un partener de încredere.

Tonul vehement la adresa politicilor de pe „Bătrânul Continent” a dat naștere multor reacții de nemulțumire la adresa UE. Dar, mulți lideri europeni continuă să depindă de sprijinul defensiv al SUA, pe fondul fricilor ce vizează politica externă a Rusiei.

Noua strategie a americanilor mai arată și că Washingtonul vizează o încheiere rapidă a războiului din Ucraina și relansarea dialogului strategic cu Kremlinul. În același timp, Casa Albă cere Europei să preia o parte mai mare din responsabilitățile militare ale NATO—o cerință considerată de unii analiști aproape imposibil de îndeplinit pe termen mediu.

În concluziile, conform noii orientări a americanilor, emisfera vestică  poate avea de câștigat, la fel și regiunea Asia-Pacific, în timp ce Europa riscă să piardă din atenția Washingtonului.

