International

Acord de proporții semnat de SUA și Marea Britanie. Înțelegere pe piața farmaceutică și a tehnologiilor medicale

Comentează știrea
Acord de proporții semnat de SUA și Marea Britanie. Înțelegere pe piața farmaceutică și a tehnologiilor medicaleparteneriat SUA -UK / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

SUA și Marea Britanie au bătu palma pentru un acord care vizează eliminarea tarifelor pentru produsele famaceutice și tehnologiile medicale. Înțelegerea prevede ca britanicii să crească cheltuielile pentru medicamente prin sistemul național de sănătate (NHS), conform CNBC.

Acord de proporții semnat de SUA și de Marea Britanie

Acordul respectiv stipulează mărirea procentului din bugetul NHS, ce este destinat medicamentelor, precum şi o creştere cu 25% a preţului net plătit de Marea Britanie pentru medicamentele noi, după cum au anunțat oficialii de la Biroul Reprezentantului Comercial al SUA (USTR).

„Statele Unite şi Regatul Unit anunţă acest rezultat negociat privind preţurile pentru medicamente inovatoare, care va stimula investiţiile şi inovaţia în ambele ţări”, a declarat reprezentantul comercial american, Jamieson Greer.

În schimbul majorării valorii plătite pentru medicamente, produse farmaceutice fabricate în Marea Britanie, ingrediente active şi dispozitive medicale vor fi scutite de tarifele sectoriale impuse de SUA în baza Secţiunii 232.

Capcanele rezervărilor pentru Crăciun și Revelion. Semnele care îți arată că anunțurile de cazare sunt false
Capcanele rezervărilor pentru Crăciun și Revelion. Semnele care îți arată că anunțurile de cazare sunt false
Trump, evaluare imagistică amplă la 79 de ani. Rezultatul, „perfect normal”
Trump, evaluare imagistică amplă la 79 de ani. Rezultatul, „perfect normal”
Medicamente

Medicamente. Sursa foto: Pixabay

Ce mai stipulează înțelegerea

Totodată, în acord se mai vorbește și despre o schimbare radicală a modului de evaluare a valorii terapiilor la NICE, instituţia care stabileşte dacă medicamentele noi sunt suficient de eficiente pentru a fi adoptate de NHS. Pragul utilizat de NICE, „quality-adjusted life year”, era până acum de 30.000 de lire pe an de viaţă sănătoasă câştigată.

Donald Trump, liderul de la Casa Albă, a făcut presiuni în repetate rânduri Marea Britanie şi alte ţări europene să plătească mai mult pentru medicamentele americane, afirmând că SUA subvenţionează indirect costurile reduse din alte state bogate.

Nemulțumiri în industria farmaceutică

Industria farmaceutică şi-a exprimat nemulţumirea faţă de mediul dificil din Regatul Unit, iar unele companii majore, inclusiv AstraZeneca, au amânat sau achiar nulat investiţii în ţară. Un punct sensibil în relaţia dintre companii şi guvern a fost schema voluntară de stabilire a preţurilor, care obligă firmele să returneze NHS o parte din vânzări.

De asemenea, oficialii din Marea Britanie s-au mai angajat să reducă rata de rambursare la 15% începând cu anul viitor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:15 - Guvernul îşi asumă răspunderea pe legea pensiilor speciale ale magistraţilor
09:04 - Dezlegare la pește pe 2 Decembrie. Cum pregătești salata de icre de crap în 10 minute
08:58 - Witkoff și Kushner, o nouă încercare de a aduce pacea. Vizită neașteptată la Moscova
08:51 - Campania lui Drulă, gaură în buget pentru USR. Candidatul la Primăria Capitalei, susținut în cursă cu bani împrumutați
08:46 - Parteneriatul Moscova-Beijing: fațadă strălucitoare, fisuri adânci
08:35 - Capcanele rezervărilor pentru Crăciun și Revelion. Semnele care îți arată că anunțurile de cazare sunt false

HAI România!

Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false

Proiecte speciale