Regele Charles analizează posibilitatea de a oferi Royal Lodge prințului Harry

Regele Charles analizează posibilitatea de a oferi Royal Lodge prințului Harry
Regele Charles III examinează posibilitatea de a oferi Royal Lodge prințului Harry și Meghan Markle, potrivit unor materiale publicate de comentatorul regal Rob Shuter și preluate de mai multe publicații.

Proprietatea din Windsor Great Park ar fi rămas liberă după mutarea recentă a lui Andrew Mountbatten-Windsor la Wood Farm, iar sursele citate de Shuter descriu ideea drept o tentativă publică de apropiere între membrii familiei regale.

Royal Lodge, liber după plecarea fostului prinț Andrew

Royal Lodge, reședința de aproximativ 30 de camere aflată în apropiere de Castelul Windsor, a fost locuită timp de două decenii de fostul duce de York și soția sa

În ultimele luni imobilul a fost evacuat și, potrivit relatărilor, necesită reparații importante și costuri de întreținere semnificative.

Cutremurul care a ucis peste 1.500 de oameni: 4 martie 1977, 56 de secunde de coșmar în România
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Are 56 de ani și a studiat teologia
Sursele notează că locuința este „scumpă de întreținut, are nevoie de reparații serioase și este încărcată de controverse”.

Declarații preluate din relatarea de bază

Unul dintre pasajele citate în reportajul inițial spune:

„Aceasta ar fi ramura de măslin supremă. Charles își dorește unitate. Oferirea lui Harry a unei proprietăți importante din Windsor ar transmite un mesaj puternic că ușa este încă deschisă.”

Îngrijorări și posibile obstacole în mutarea la Royal Lodge

Alte surse citate avertizează însă asupra efectului optic:

„Mutarea lui Harry și Meghan în vechea casă a lui Andrew îi leagă de o proprietate care a ajuns să fie sinonimă cu scandalul.”

Meghan Markle și Prințul Harry, Iordania

Meghan Markle și Prințul Harry, Iordania

Această observație sugerează că decizia ar putea crea impresii nedorite, chiar dacă ar urmări reconcilierea.

Poziția părților implicate

Până în prezent nu există niciun anunț oficial din partea Palatului Buckingham; publicațiile care au preluat subiectul menționează că reprezentanții palatului au fost contactați pentru comentarii.

De asemenea, nu este clar dacă prințul Harry și Meghan Markle ar accepta o ofertă în aceste condiții. Sursele îi caracterizează pe unii membri ai familiei ca nemulțumiți de posibila pierdere a reședinței de către Andrew.

Reportajele inițiale se bazează în principal pe relatările comentatorului Rob Shuter și pe surse anonime. Orice decizie formală privind alocarea unei reședințe regale sau modificări ale statutului proprietăților ar urma să fie confirmate prin anunț oficial din partea Casei Regale. Până atunci, subiectul rămâne în zona zvonurilor susținute de relatări ale presei tabloide și de comentarii de pe Substack

1
