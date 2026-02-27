Zâmbete calculate și mesaj preînregistrat. Harry și Meghan, prezență discretă, dar atent regizată la NAACP

Prințul Harry și Meghan Markle au apărut prin intermediul unui mesaj video în cadrul galei NAACP Image Awards Creative Honors, desfășurată la Los Angeles, la doar câteva ore după încheierea unei vizite oficiale de două zile în Iordania, potrivit Daily Express.

Participarea lor a avut loc în contextul implicării constante în proiecte sociale și umanitare, inclusiv în domeniul drepturilor digitale și al accesului la ajutor umanitar.

Evenimentul NAACP Image Awards Creative Honors face parte din seria manifestărilor organizate de NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), organizație americană care promovează drepturile civile.

Mesajul transmis de Prince Harry și Meghan Markle a fost difuzat în cadrul ceremoniei Creative Honors. Potrivit imaginilor prezentate în timpul galei, înregistrarea pare să fi fost realizată anterior, cei doi fiind filmați în locuința lor din Montecito.

În clip, Meghan Markle poartă un pulover alb tip helancă, iar Prințul Harry apare într-o cămașă albă și sacou închis la culoare. Cei doi au anunțat câștigătorul premiului NAACP-Archewell Digital Civil Rights Award, distincție care recunoaște liderii aflați la intersecția dintre tehnologie și justiție socială.

Premiul i-a fost acordat lui Mary Anne Franks, pentru activitatea sa în cadrul Cyber Civil Rights Initiative.

Participarea la ediția din acest an are loc la patru ani după ce ducele și ducesa de Sussex au fost distinși cu premiul președintelui NAACP. În 2022, aceștia au fost recompensați pentru activitățile lor caritabile, inclusiv sprijinul acordat unui adăpost pentru femei din Texas, promovarea echității în distribuția vaccinurilor împotriva COVID-19 și parteneriatele pentru crearea unor centre de sprijin comunitar.

Organizația NAACP acordă anual premii pentru contribuții în domeniul cultural, artistic și social, iar premiul dedicat drepturilor digitale este realizat în colaborare cu fundația Archewell, fondată de cei doi.

Înaintea apariției la gala din Los Angeles, Harry și Meghan au efectuat o vizită de două zile în Iordania, unde au călătorit alături de o delegație a World Health Organization (Organizația Mondială a Sănătății).

În cursul zilei de joi, Prințul Harry a făcut declarații referitoare la situația umanitară din Gaza. Într-un interviu acordat Channel 4 News, acesta a afirmat că „the aid corridors need to be opened and they are currently not”, subliniind necesitatea facilitării accesului ajutoarelor.

Ulterior, el a reiterat că este nevoie de „full access for humanitarian organisations to be able to deliver that aid to the people that need it the most”. Declarațiile au fost făcute după ce ducele a primit o informare privind situația din teren din partea organizației World Central Kitchen, care furnizează mese în zone afectate de crize.

Potrivit informațiilor prezentate, mesajul său a fost în acord cu poziția exprimată de directorul general al OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, referitor la necesitatea accesului umanitar complet.

Apariția video la NAACP Image Awards a avut loc la scurt timp după încheierea deplasării în Orientul Mijlociu, marcând o succesiune rapidă de angajamente publice pentru cuplu.

Evenimentul din Los Angeles a inclus mai multe momente dedicate recunoașterii activității în domeniul drepturilor civile și al justiției sociale.

Prin intermediul mesajului transmis, Harry și Meghan au continuat colaborarea cu NAACP în domeniul drepturilor digitale, într-un cadru care a reunit lideri și activiști implicați în teme sociale contemporane.