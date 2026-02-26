Monden

Harry și Meghan, încă o zi de „turneu regal”. Cum se dau în spectacol cei doi

Comentează știrea
Harry și Meghan, încă o zi de „turneu regal”. Cum se dau în spectacol cei doiMeghan Markle și Prințul Harry, Iordania / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Prezența Prințului Harry și a lui Meghan Markle în Iordania a continuat și în cea de-a doua zi a vizitei lor, într-un program care a combinat temele umanitare cu momente atent documentate vizual.

Deplasarea, descrisă drept un „turneu regal” de presa britanică, a inclus întâlniri cu reprezentanți ai organizațiilor internaționale și vizite la centre dedicate sprijinului social și medical, potrivit Daily Express.

Oprire strategică a lui Harry și Meghan la World Central Kitchen

Dimineața a debutat cu vizita la sediul regional al World Central Kitchen, organizație recunoscută pentru intervențiile rapide în zone afectate de conflicte și dezastre.

Prințul Harry și Meghan Markle au fost informați despre provocările logistice asociate distribuirii hranei în Gaza – o realitate complicată, explicată în detaliu de oficialii ONG-ului.

Cine este și ce studii are Vlad Marinescu, actorul săltat de polițiști de lângă Adrian Minune în ancheta “The Buddhist”
Cine este și ce studii are Vlad Marinescu, actorul săltat de polițiști de lângă Adrian Minune în ancheta “The Buddhist”
Locuitorii din suburbii vor putea lăsa mașinile la intrările în Chișinău. Patru parcări „park & ride” pentru un trafic mai fluid
Locuitorii din suburbii vor putea lăsa mașinile la intrările în Chișinău. Patru parcări „park & ride” pentru un trafic mai fluid

Wadhah Hubaishi, director de răspuns pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord, a prezentat meniul zilei și dificultățile curente:

„Acesta este unul dintre cele mai delicioase mese pentru oamenii din Gaza. În două ore vom începe distribuția. Avem nevoie de 20 de camioane cu provizii în fiecare zi din Egipt. Nu sosesc suficiente camioane, iar acest lucru ne afectează mai mult decât orice alt actor.”

Descrierea „uneia dintre cele mai delicioase mese” a adus o notă aproape festivă într-un context dominat de lipsuri, subliniind contrastul dintre limbajul optimist și complexitatea situației din teren.

Conversații la distanță, realități de aproape

Programul a inclus și un apel video cu un coordonator al distribuției din Gaza. Cei doi au aflat că bucătăriile de teren ale organizației produc zilnic mese calde pentru aproximativ 60% din populație. Discuția a atins inevitabil subiectul transportului insuficient.

Meghan Markle a fost surprinsă ascultând explicațiile privind deficitul de camioane – o imagine devenită rapid familiară publicului, în care atenția și empatia sunt exprimate în tăcere, sub privirea camerelor.

În același cadru, Hubaishi a relatat o întâmplare menită să ilustreze impactul crizei alimentare:

„Un copil de trei ani a mâncat o banană și l-a întrebat pe tatăl său: «Pot să mănânc și coaja?»”

Episodul, prezentat ca simbol al penuriei, a adăugat o dimensiune emoțională vizitei, într-un registru care oscilează între statistică și poveste personală.

Sănătatea mintală, temă constantă

Ulterior, ducele și ducesa de Sussex s-au alăturat unei delegații a Organizației Mondiale a Sănătății pentru o vizită la centrul național de reabilitare destinat persoanelor cu dependențe. Promovarea sănătății mintale a rămas una dintre axele centrale ale turneului.

Meghan Markle, Iordania

Meghan Markle, Iordania / sursa foto: captură video

Fotografiile distribuite către presă îi arată pe cei doi coborând scările instituției, Meghan Markle într-o ținută complet neagră și haină gri, ținându-se de brațul Prințului Harry. Imaginile au completat narațiunea vizitei, în care simbolistica vizuală pare la fel de importantă ca mesajul transmis.

Vizitele umanitare și expunerea mediatică a lui Harry și Meghan

Turneul din Iordania se înscrie în seria aparițiilor internaționale ale cuplului, unde agenda umanitară se intersectează inevitabil cu interesul mediatic. Fiecare oprire devine simultan întâlnire diplomatică, declarație publică și galerie foto.

În timp ce organizațiile partenere au pus accent pe proiectele și provocările lor, atenția publică a rămas împărțită între subiectele discutate și detaliile de protocol: ținute, gesturi, cadre oficiale.

3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:17 - Cine este și ce studii are Vlad Marinescu, actorul săltat de polițiști de lângă Adrian Minune în ancheta “The Buddhist”
17:08 - Locuitorii din suburbii vor putea lăsa mașinile la intrările în Chișinău. Patru parcări „park & ride” pentru un ...
17:02 - CCR a explicat de ce a respins sesizarea ÎCCJ privind legea pensiilor magistraților
16:52 - Opt județe, sub alertă de inundații. Recomandări pentru locuitorii din zonele vizate
16:46 - Candidații la șefia Parchetelor, verificați dacă au colaborat cu Securitatea. Verdictul CNSAS
16:39 - Un nou capitol din istoria Pământului, scos la lumină. Urmele unui impact cosmic vechi de peste șase milioane de ani,...

HAI România!

Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut în culise. Contrapunct EVZ
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut î...
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulgat o informație clasificată. Experiența colonelului (r) Păcuraru
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulg...

Proiecte speciale