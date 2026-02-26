Harry și Meghan, încă o zi de „turneu regal”. Cum se dau în spectacol cei doi

Prezența Prințului Harry și a lui Meghan Markle în Iordania a continuat și în cea de-a doua zi a vizitei lor, într-un program care a combinat temele umanitare cu momente atent documentate vizual.

Deplasarea, descrisă drept un „turneu regal” de presa britanică, a inclus întâlniri cu reprezentanți ai organizațiilor internaționale și vizite la centre dedicate sprijinului social și medical, potrivit Daily Express.

Dimineața a debutat cu vizita la sediul regional al World Central Kitchen, organizație recunoscută pentru intervențiile rapide în zone afectate de conflicte și dezastre.

Prințul Harry și Meghan Markle au fost informați despre provocările logistice asociate distribuirii hranei în Gaza – o realitate complicată, explicată în detaliu de oficialii ONG-ului.

Wadhah Hubaishi, director de răspuns pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord, a prezentat meniul zilei și dificultățile curente:

„Acesta este unul dintre cele mai delicioase mese pentru oamenii din Gaza. În două ore vom începe distribuția. Avem nevoie de 20 de camioane cu provizii în fiecare zi din Egipt. Nu sosesc suficiente camioane, iar acest lucru ne afectează mai mult decât orice alt actor.”

Descrierea „uneia dintre cele mai delicioase mese” a adus o notă aproape festivă într-un context dominat de lipsuri, subliniind contrastul dintre limbajul optimist și complexitatea situației din teren.

Programul a inclus și un apel video cu un coordonator al distribuției din Gaza. Cei doi au aflat că bucătăriile de teren ale organizației produc zilnic mese calde pentru aproximativ 60% din populație. Discuția a atins inevitabil subiectul transportului insuficient.

Meghan Markle a fost surprinsă ascultând explicațiile privind deficitul de camioane – o imagine devenită rapid familiară publicului, în care atenția și empatia sunt exprimate în tăcere, sub privirea camerelor.

În același cadru, Hubaishi a relatat o întâmplare menită să ilustreze impactul crizei alimentare:

„Un copil de trei ani a mâncat o banană și l-a întrebat pe tatăl său: «Pot să mănânc și coaja?»”

Episodul, prezentat ca simbol al penuriei, a adăugat o dimensiune emoțională vizitei, într-un registru care oscilează între statistică și poveste personală.

Ulterior, ducele și ducesa de Sussex s-au alăturat unei delegații a Organizației Mondiale a Sănătății pentru o vizită la centrul național de reabilitare destinat persoanelor cu dependențe. Promovarea sănătății mintale a rămas una dintre axele centrale ale turneului.

Fotografiile distribuite către presă îi arată pe cei doi coborând scările instituției, Meghan Markle într-o ținută complet neagră și haină gri, ținându-se de brațul Prințului Harry. Imaginile au completat narațiunea vizitei, în care simbolistica vizuală pare la fel de importantă ca mesajul transmis.

Turneul din Iordania se înscrie în seria aparițiilor internaționale ale cuplului, unde agenda umanitară se intersectează inevitabil cu interesul mediatic. Fiecare oprire devine simultan întâlnire diplomatică, declarație publică și galerie foto.

În timp ce organizațiile partenere au pus accent pe proiectele și provocările lor, atenția publică a rămas împărțită între subiectele discutate și detaliile de protocol: ținute, gesturi, cadre oficiale.