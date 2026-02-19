Noi controverse despre vârsta lui Meghan Markle. Ce indică datele oficiale

În jurul aniversării sale, internetul a fost din nou invadat de teorii care pun sub semnul întrebării anul nașterii lui Meghan Markle, potrivit Newsweek. Deși în mediul online au reapărut afirmații potrivit cărora Ducesa de Sussex ar fi mai în vârstă decât declară, documentele oficiale consemnează că aceasta s-a născut în 1981.

De-a lungul anilor, în spațiul virtual au circulat numeroase ipoteze privind vârsta reală a soției Prințului Harry. În 2025, aceste speculații au revenit în atenție chiar în perioada în care Meghan și-a sărbătorit ziua de naștere.

Ducesa de Sussex a împlinit 44 de ani pe 4 august, însă unii utilizatori ai platformelor sociale au relansat ideea că anul nașterii ar fi diferit. Pe Reddit, un internaut a scris: „MM susține că s-a născut pe 4 august 1981, ceea ce o face să aibă 43 de ani. Speculațiile de pe rețelele de socializare spun că… de fapt este mai în vârstă de 43 de ani.”

Alți comentatori au făcut trimitere la afirmațiile unui YouTuber și jurnalist care ar fi descris-o ca având „sfârșitul anilor 40”, interpretare considerată de unii drept o posibilă confirmare că ar avea peste 44 de ani.

În 2023, publicația Newsweek a relatat că un alt creator de conținut online a susținut că Meghan s-ar fi născut în 1977. Totuși, potrivit aceleiași surse, ea și-a sărbătorit 40 de ani în august 2021 și a indicat ca dată de naștere 4 august 1981 în documentele oficiale. Conform acestei date, Meghan este cu trei ani mai mare decât Prince Harry și cu un an mai în vârstă decât Prince William și Catherine, Princess of Wales.

Un videoclip publicat pe YouTube la 9 februarie 2023, intitulat „Meg Is Really 45 Years Old! Samantha Exposes Meghan’s True Age In Court: She Was Born In 1977”, susține că documente judiciare ar indica anul 1977 drept an al nașterii.

În cadrul acelui material, autorul afirmă: „documentele judiciare depuse de sora (Samantha Markle) sa arată că Meghan s-a născut în 1977. Meghan și-a dezvăluit, de asemenea, vârsta reală anterior, în celălalt proces al său din Londra, în 2021.”

Același videoclip citează un mesaj de pe Twitter în care Meghan Markle este numită „Pinocchio”, iar vârsta sa este dezbătută: „OMG. Îți dai seama că și-a dezvăluit adevărata vârstă. Pinocchio a declarat în documentul pe care l-ai arătat că avea doi ani când Samantha avea 15 ani când s-a mutat în cealaltă parte a orașului. Ceea ce înseamnă că există o diferență de 13 ani între ei. Samantha, născută în noiembrie 1964, are 57 de ani astăzi. Pinocchio este cu 13 ani mai tânăr. Această mică dezvăluire greșită înseamnă că Pinocchio are 44 de ani.”

Videoclipul amintește și despre un e-mail care ar conține „faptele” pe care Meghan ar fi dorit ca fostul secretar de comunicare al Palatului Kensington, Jason Knauf, „să le discute cu autorii cărții FF Finding Freedom”. La împlinirea a 40 de ani, Meghan a publicat pe site-ul Archewell un mesaj despre semnificația vârstei: „Reflectând asupra celei de-a 40-a aniversări a mele și asupra numeroaselor lucruri pentru care sunt recunoscătoare, sunt uimită că timpul se numără printre cele mai mari și mai esențiale daruri ale noastre.”

În pofida acestor teorii, registrele oficiale indică anul 1981 ca fiind cel al nașterii lui Meghan Markle. Numele complet Rachel Meghan Markle figurează cu data de 4 august 1981 în California Birth Index, informație care coincide cu declarațiile sale publice. Aceeași dată apare și în documentele depuse la Companies House din Regatul Unit, în perioada în care ea și Harry au administrat compania Sussex Royal.

Sora sa vitregă, Samantha Markle, a intentat un proces de calomnie în legătură cu biografia „Finding Freedom” și interviul acordat lui Oprah Winfrey. Cu toate acestea, în cartea sa, „Jurnalul surorii prințesei Pushy”, este menționată luna august 1981 ca moment al nașterii lui Meghan, chiar dacă este indicată o altă zi.

Volumul include și pasajul: „Marea Migrație din 1632 i-a adus pe strămoșii noștri timpurii în Statele Unite din Anglia pe Mayflower și pe nava Lyon, dar marea migrație a genelor a adus nava «Meghan Flower» să acosteze la casa noastră pe 31 august 1981. Sora mea mai mică era bi-rasială, frumoasă și avea atât culoarea unei piersici, cât și a unui trandafir.”

Într-un document depus la instanță, avocații Samanthei precizează: „În timpul copilăriei lor, Ducesa a fost foarte apropiată de sora ei mai mare, în ciuda diferenței de vârstă de 17 ani.”

Referirile la e-mailul menționat provin dintr-un alt litigiu, cel dintre Meghan Markle și publicația The Mail on Sunday, privind publicarea unei scrisori adresate tatălui său, mai arată Newsweek.

În concluzie, deși speculațiile online continuă să circule, documentele publice și registrele oficiale indică în mod constant anul 1981 drept anul nașterii lui Meghan Markle.