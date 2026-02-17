International

Episodul tensionat din 2007 care ar fi redefinit relația dintre Prințul William cu Kate Middleton

Episodul tensionat din 2007 care ar fi redefinit relația dintre Prințul William cu Kate MiddletonKate Middleton și Prințul William, 2007 / sursa foto: captură video
Un nou volum dedicat Casei Regale britanice aduce în prim-plan un moment tensionat din relația dintre Prințul William și Catherine, actuala Prințesă de Wales, conform Daily Express.

Potrivit fragmentelor publicate înainte de lansare, Catherine ar fi formulat un ultimatum în 2007, într-o perioadă descrisă ca fiind dificilă pentru cuplu.

Catherine i-a adresat lui William un ultimatum

Cartea „William și Catherine: Povestea intimă din interior”, semnată de Russell Myers, editor regal al Daily Mirror, susține că episodul ar fi avut loc după Festivalul Cheltenham din martie 2007.

„În zilele de după Festivalul Cheltenham, profund nefericită și fără să își poată explica modul în care relația lor se deteriorase, Catherine i-a adresat lui William un ultimatum.”

Autorul precizează că solicitarea nu ar fi vizat în mod explicit o logodnă, ci o clarificare a direcției relației. Fragmentul adaugă:

„Deși nu a cerut în mod direct o logodnă sau chiar o promisiune de căsătorie, ea s-a desprins de persona blândă și, probabil, supusă, care caracterizase până atunci relația cu viitorul rege.”

Contextul aparițiilor publice de la Cheltenham

Volumul evocă și imaginile surprinse la Cheltenham, unde cei doi au fost fotografiați împreună. Potrivit textului:

„În martie 2007, William și Catherine, care abia se mai văzuseră de la Crăciun, au fost fotografiați îmbrăcați în tweed asortat, părând reci unul față de celălalt. Surse susțineau că relația s-ar fi ‘înstrăinat dincolo de reparare’.”

Cartea face referire și la un episod ulterior, intens relatat în presa britanică la acea vreme:

„La câteva zile distanță, William i-a provocat lui Catherine un nou moment stânjenitor, după ce a fost fotografiat părând să pipăie o studentă braziliană de 18 ani, pe care o cunoscuse pe ringul de dans al clubului Elements din Bournemouth.”

Reacția lui Catherine, descrisă în carte

Un prieten apropiat al lui Catherine, citat în volum, oferă detalii despre starea acesteia:

„Catherine era tulburată. Era nefericită, dar cu siguranță nu disperată. Simțea că nu mai are nimic de pierdut și, pentru prima dată, probabil că și-a exprimat adevăratele sentimente față de William.

Nu cerea o logodnă, dar dorea un angajament, iar dacă el nu putea oferi acest lucru, atunci l-a făcut să înțeleagă că era mai bine să meargă pe drumuri separate.”

The Intimate Inside Storry

The Intimate Inside Storry / sursa foto: captură video

Autorul interpretează discuția ca pe un moment definitoriu pentru evoluția relației:

„Pe multe planuri, conversația a fost cel mai clar semn al modificării dinamicii relației lor. Catherine nu mai era o studentă timidă care își căuta drumul în lume și nici nu mai accepta să fie portretizată drept iubita răbdătoare a unui prinț cu alte priorități. Ori erau o echipă, ori nu erau deloc.”

Relația după episodul din 2007

Cartea sugerează că momentul ar fi reprezentat un punct de cotitură. Deși relația dintre Prince William și Catherine, Princess of Wales a cunoscut ulterior o despărțire temporară în 2007, cei doi s-au împăcat în lunile următoare. Logodna oficială a fost anunțată în 2010, iar căsătoria a avut loc în aprilie 2011.

Volumul nu introduce informații oficial confirmate de Palatul Kensington, ci reunește relatări și mărturii atribuite unor surse apropiate cuplului, potrivit presei britanice care a publicat fragmentele.

„William și Catherine: Povestea intimă din interior” urmează să fie publicată de Ebury Spotlight pe 26 februarie. Editura a anunțat disponibilitatea cărții în format tipărit și digital.

