Secretele din spatele cortinei regale: Tensiunile dintre Kate, Harry și Meghan, dezvăluite într-o nouă carte

O nouă carte despre familia regală britanică provoacă deja vâlvă, promițând să dezvăluie detalii până acum necunoscute despre relațiile dintre Prințesa Kate și cuplul Harry–Meghan. Potrivit unui redactorul regal, Prințesa de Wales ar fi știut că Meghan Markle și Prințul Harry „nu erau de încredere” și că orice interacțiune cu cei doi trebuia tratată cu „cea mai mare prudență”, informează Express.

Prințesa de Wales ar fi considerat că Harry și Meghan nu sunt de încredere. Mai exact, o nouă carte despre familia regală britanică sugerează că Prințesa de Wales, Kate Middleton, ar fi avut rezerve serioase față de Ducele și Ducesa de Sussex, considerând că interacțiunile cu aceștia necesită „cea mai mare prudență”.

În volumul „William & Catherine: The Intimate Inside Story”, jurnalistul regal al publicației Daily Mirror, Russell Myers, dezvăluie că Prințul William și Kate au fost profund afectați de declarațiile făcute de Harry și Meghan Markle în faimosul interviu cu Oprah Winfrey.

Afirmațiile celor doi despre presiunile și dificultățile din interiorul Familiei Regale, precum și dezvăluirea unor mesaje private, au fost percepute ca un atac direct.

Myers notează, de asemenea, că interviul a alimentat o stare „de asediu” la palat și că prezența lui Harry la înmormântare a menținut aceste tensiuni în atenția tuturor.

Relațiile tensionate dintre membrii familiei regale britanice continuă să facă subiectul discuțiilor publice. Potrivit unor surse apropiate, Prințul William și Catherine au fost profund afectați de dezvăluirile făcute de Prințul Harry și Meghan, care au alimentat tensiuni și acuzații reciproce.

William s-a arătat deranjat de comentariile fratelui său, care sugerau că era „prins” într-un sistem rigid, în timp ce Catherine s-a simțit trădată de o relatare a lui Meghan despre un schimb privat de replici. Acest episod a generat controverse cu privire la pregătirea rochiilor înainte de nunta cuplului Sussex din 2018.

„În percepția lui Catherine, acest incident a evidențiat o diferență fundamentală între ea și Meghan, afectând încrederea pe care o putea acorda”, a dezvăluit o sursă. „Ea a fost extrem de clară că orice interacțiune cu Harry sau Meghan trebuie abordată cu prudență maximă, deoarece nu erau de încredere.”

Se pare că una dintre principalele tensiuni între Prințesa de Wales și Meghan a fost legată de comentariile privind rochia de fetiță a Prințesei Charlotte, purtată la nunta ducelui și ducesei de Sussex.

Într-un interviu acordat lui Oprah Winfrey, Meghan Markle a vorbit despre un incident care a avut loc înainte de nunta sa. Ea a explicat că tensiunile au pornit de la alegerea rochiilor pentru domnișoarele de onoare:

„Cu câteva zile înainte de nuntă, era supărată din cauza unei situații legate de rochiile fetițelor cu flori și m-a făcut să plâng. M-a rănit foarte tare”, a spus Meghan.

Meghan a adăugat că, după eveniment, au avut loc discuții care au dus la reconciliere: „A fost o săptămână dificilă după nuntă, dar ea și-a asumat responsabilitatea, și-a cerut scuze, mi-a trimis flori și un bilet prin care își exprima regretul. A făcut ceea ce aș fi făcut și eu dacă aș fi știut că am rănit pe cineva, și anume să-și asume responsabilitatea.”

Detalii suplimentare apărute ulterior arată că, de fapt, Meghan ar fi fost cea care a făcut-o pe Catherine să plângă. În cartea „Revenge” a jurnalistului Tom Bower (2022), se menționează că Meghan a comparat-o pe Ivy Mulroney cu Prințesa Charlotte în legătură cu tinerele ei domnișoare de onoare, gest care a provocat emoții puternice și a adus-o pe Catherine în lacrimi.