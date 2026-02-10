Cartea lui Andrew, în care promite dezvăluiri, ar putea fi „ultimul cui bătut în coșciugul monarhiei”

Un apropiat al familiei regale susține că Andrew ar lucra la o carte în care are de gând să ofere detalii neștiute despre viața sa și despre scandalurile recente legate de dosarele Jeffrey Epstein, informează Express.

În timp ce Casa Regală britanică încearcă să-și gestioneze imaginea publică, Prințul Andrew și-a schimbat recent reședința, părăsind Royal Lodge pentru a se muta la Sandringham, în contextul scandalului legat de dosarele Jeffrey Epstein. Surse apropiate sugerează că viitoarele sale memorii ar putea aduce lumină asupra acestor controverse.

Ian Pelham Turner, fost fotograf al familiei regale, a avertizat că volumul cu memorii al lui Andrew ar putea fi „ultimul cui bătut în coșciugul monarhiei”.

Deși Andrew neagă orice implicare ilegală, membrii familiei regale au emis declarații publice pentru a arăta sprijinul față de victime. Turner a remarcat că Prințul William și Prințesa Kate au transmis condoleanțe și compasiune, iar Prințul Edward și-a exprimat, de asemenea, preocuparea față de cei afectați. „Se poate observa un efort clar de a proteja imaginea Familiei Regale și de a gestiona situația cu prudență”, a adăugat Turner.

Pelham Turner susține că presiunea asupra lui Andrew este pe cale să crească semnificativ. „Este foarte probabil ca Andrew să fie nevoit să participe la o înfățișare în instanță în SUA pentru a răspunde acuzațiilor, deoarece după căderea sa în dizgrație, publicul britanic și presa simt acum miros de sânge și ascunderea lui la Sandringham nu vor ajuta”.

Situația tensionată a Familiei Regale a fost vizibilă luni, în timpul vizitei regelui Charles în Lancashire, nord-vestul Angliei. Deși majoritatea mulțimii aplauda și flutura steaguri, un spectator a strigat: „De cât timp știți despre Andrew?”

Turner a subliniat că Regele Charles, ca lider al monarhiei, se confruntă cu critici persistente. „Această presiune nu doar că afectează imaginea sa în Regatul Unit, ci ar putea complica și viitoarele vizite oficiale în Statele Unite”, a explicat fostul fotograf regal.

Luni, Palatul Buckingham a precizat că Regele Charles este pregătit să colaboreze cu autoritățile, în contextul anchetei privind acuzațiile potrivit cărora fostul Prinț Andrew ar fi oferit informații confidențiale infractorului condamnat. Declarația oficială a survenit după ce poliția a confirmat că anchetează aceste acuzații.

Declarația vine după ce forțele de ordine au precizat că analizează rapoartele conform cărora Andrew i-ar fi trimis lui Epstein rapoarte comerciale în 2010. Zona acoperită de poliție include și fostul domiciliu al membrului familiei regale Mountbatten-Windsor.

Anterior, autoritățile au mai declarat că investighează și afirmațiile conform cărora Epstein ar fi adus în Marea Britanie o tânără pentru a avea relații intime cu Andrew, tot în 2010.

Palatul regal a transmis, printr-un comunicat, că regele și-a exprimat în mod clar „profunda îngrijorare” față de acuzațiile care continuă să apară privind comportamentul lui Andrew Mountbatten-Windsor. „Suntem pregătiți să cooperăm cu Thames Valley Police dacă vom fi contactați”, se mai arată în comunicat.