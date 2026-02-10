Monden

Cartea lui Andrew, în care promite dezvăluiri, ar putea fi „ultimul cui bătut în coșciugul monarhiei”

Comentează știrea
Cartea lui Andrew, în care promite dezvăluiri, ar putea fi „ultimul cui bătut în coșciugul monarhiei”Prințul Andrew.Sursa Foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Un apropiat al familiei regale susține că Andrew ar lucra la o carte în care are de gând să ofere detalii neștiute despre viața sa și despre scandalurile recente legate de dosarele Jeffrey Epstein, informează Express.

Andrew ar lucra la o carte în care va dezvălui totul

În timp ce Casa Regală britanică încearcă să-și gestioneze imaginea publică, Prințul Andrew și-a schimbat recent reședința, părăsind Royal Lodge pentru a se muta la Sandringham, în contextul scandalului legat de dosarele Jeffrey Epstein. Surse apropiate sugerează că viitoarele sale memorii ar putea aduce lumină asupra acestor controverse.

Ian Pelham Turner, fost fotograf al familiei regale, a avertizat că volumul cu memorii al lui Andrew ar putea fi „ultimul cui bătut în coșciugul monarhiei”.

„Se vorbește constant despre faptul că Andrew ar pregăti un volum tip „totul pe față”, care, dacă va fi publicat, ar putea avea consecințe dramatice pentru imaginea Casei Regale”, a declarat Turner.

Ce se întâmplă dacă un algoritm de AI îți greșește diagnosticul medical. Cine răspunde legal în 2026
Ce se întâmplă dacă un algoritm de AI îți greșește diagnosticul medical. Cine răspunde legal în 2026
Rică Răducanu, dependent de păcănele la 79 de ani. Câți bani a pierdut și cine îi încasează pensia
Rică Răducanu, dependent de păcănele la 79 de ani. Câți bani a pierdut și cine îi încasează pensia

Deși Andrew neagă orice implicare ilegală, membrii familiei regale au emis declarații publice pentru a arăta sprijinul față de victime. Turner a remarcat că Prințul William și Prințesa Kate au transmis condoleanțe și compasiune, iar Prințul Edward și-a exprimat, de asemenea, preocuparea față de cei afectați. „Se poate observa un efort clar de a proteja imaginea Familiei Regale și de a gestiona situația cu prudență”, a adăugat Turner.

Pelham Turner: Cred că va fi pusă și mai multă presiune asupra lui Andrew

Pelham Turner susține că presiunea asupra lui Andrew este pe cale să crească semnificativ. „Este foarte probabil ca Andrew să fie nevoit să participe la o înfățișare în instanță în SUA pentru a răspunde acuzațiilor, deoarece după căderea sa în dizgrație, publicul britanic și presa simt acum miros de sânge și ascunderea lui la Sandringham nu vor ajuta”.

Regele Charles și fratele său, prințul Andrew

Prințul Andrew și Regele Charles. Sursa foto: Arhiva EVZ

Situația tensionată a Familiei Regale a fost vizibilă luni, în timpul vizitei regelui Charles în Lancashire, nord-vestul Angliei. Deși majoritatea mulțimii aplauda și flutura steaguri, un spectator a strigat: „De cât timp știți despre Andrew?”

Turner a subliniat că Regele Charles, ca lider al monarhiei, se confruntă cu critici persistente. „Această presiune nu doar că afectează imaginea sa în Regatul Unit, ci ar putea complica și viitoarele vizite oficiale în Statele Unite”, a explicat fostul fotograf regal.

De peste zece ani sunt tensiuni legate de legăturile membrilor regali cu Jeffrey Epstein

Luni, Palatul Buckingham a precizat că Regele Charles este pregătit să colaboreze cu autoritățile, în contextul anchetei privind acuzațiile potrivit cărora fostul Prinț Andrew ar fi oferit informații confidențiale infractorului condamnat. Declarația oficială a survenit după ce poliția a confirmat că anchetează aceste acuzații.

Declarația vine după ce forțele de ordine  au precizat că analizează rapoartele conform cărora Andrew i-ar fi trimis lui Epstein rapoarte comerciale în 2010. Zona acoperită de poliție include și fostul domiciliu al membrului familiei regale Mountbatten-Windsor.

Anterior, autoritățile au mai declarat că investighează și afirmațiile conform cărora Epstein ar fi adus în Marea Britanie o tânără pentru a avea relații intime cu Andrew, tot în 2010.

Palatul regal a transmis, printr-un comunicat, că regele și-a exprimat în mod clar „profunda îngrijorare” față de acuzațiile care continuă să apară privind comportamentul lui Andrew Mountbatten-Windsor. „Suntem pregătiți să cooperăm cu Thames Valley Police dacă vom fi contactați”, se mai arată în comunicat.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:15 - Plafonarea sporului pentru condiții de muncă, contestată la CCR
14:04 - Tedi motociclistul despre Mircea Badea: A vrut să profite de accidentarea mea
13:59 - Meta, sub presiunea Comisiei Europene. Riscă să fie sancționată
13:54 - Netanyahu, vizită în SUA pentru a se coordona cu Trump cu privire la Iran
13:48 - Spor natural negativ al populaţiei României în 2025. Ce arată datele INS
13:43 - Cartea lui Andrew, în care promite dezvăluiri, ar putea fi „ultimul cui bătut în coșciugul monarhiei”

HAI România!

Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale care au îngropat România”. Urmărește o ediție incendiară LIVE de la ora 12:00
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale ...
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit

Proiecte speciale