Poziția Prințului și Prințesei de Wales în scandalul Epstein: Gândurile noastre sunt la victime

Prințul și Prințesa de Wales și-au exprimat îngrijorarea față de noile informații apărute în dosarul Jeffrey Epstein, subliniind că atenția lor rămâne îndreptată către victime, potrivit BBC.

Declarația a fost transmisă prin intermediul Palatului Kensington și a fost publicată într-un context de intensă atenție mediatică asupra Familiei Regale britanice, pe fondul reapariției în spațiul public a documentelor judiciare din Statele Unite.

Într-o declarație oficială scurtă, dar neobișnuită prin faptul că intervine într-un subiect sensibil, un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a transmis poziția cuplului format din Prince William și Princess Catherine.

Deși mesajul nu îl menționează în mod explicit pe Jeffrey Epstein sau pe Andrew Mountbatten-Windsor, declarația este considerată relevantă prin formularea clară a poziției cuplului față de informațiile apărute și față de impactul acestora asupra victimelor.

Intervenția este considerată neobișnuită, având în vedere faptul că membrii seniori ai Familiei Regale au evitat, în general, să comenteze public subiectul Epstein. Mesajul a fost publicat într-un moment în care noi documente judiciare făcute publice în SUA readuc în atenția publică relațiile dintre Epstein și Andrew Mountbatten-Windsor.

Potrivit surselor apropiate Palatului Kensington, declarația a fost emisă pentru a clarifica poziția Prințului și Prințesei de Wales și pentru a arăta că aceștia sunt conștienți de gravitatea subiectului și de sensibilitatea acestuia.

Mesajul a fost publicat în timp ce Prințul William se pregătea pentru o vizită oficială în Arabia Saudită, considerată importantă din punct de vedere diplomatic.

În acest context, atenția mediatică asupra dosarului Epstein și asupra reacției Familiei Regale a fost intensificată.

Declarația vine pe fondul unor întrebări persistente privind modul în care instituția regală gestionează consecințele relației dintre Andrew Mountbatten-Windsor și Epstein, precum și asupra impactului reputațional generat de noile dezvăluiri.

În ultimii ani, Andrew Mountbatten-Windsor a recunoscut că asocierea sa cu Epstein a fost o eroare de judecată, dar a negat constant orice acuzație de natură penală. În 2022, acesta a ajuns la o înțelegere extrajudiciară cu Virginia Giuffre, fără recunoașterea vinovăției.

În paralel, autoritățile britanice au confirmat că analizează noi informații apărute în spațiul public, iar documentele recente din SUA includ corespondență și imagini care au generat un nou val de interes mediatic.

Declarația Prințului și Prințesei de Wales se înscrie într-o serie limitată de reacții oficiale ale Familiei Regale, care au pus accent, în principal, pe recunoașterea victimelor și pe gravitatea faptelor investigate.