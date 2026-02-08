Ambasadoarea Norvegiei în Iordania, Mona Juul, demisionează în urma legăturilor cu Jeffrey Epstein

Ambasadoarea Norvegiei în Iordania, Mona Juul, a demisionat după ce a fost lansată o anchetă privind presupusele sale legături cu infractorul sexual american condamnat Jeffrey Epstein, a anunțat duminică Ministerul norvegian de Externe. Juul, care a avut un rol important în eforturile de rezolvare a conflictului israeliano-palestinian, părăsește astfel funcția diplomatică într-un moment de controversă internațională, potrivit AFP.

Ministrul de Externe Espen Barth Eide a declarat că demisia reprezintă „o decizie corectă şi necesară”, subliniind că contactele lui Juul cu Epstein au demonstrat „o gravă eroare de judecată”. El a precizat că măsura a fost luată după discuţii cu Ministerul de Externe.

Mona Juul, implicată în negocierile secrete israeliano-palestiniene care au condus la Acordurile de la Oslo la începutul anilor 1990, se numără printre personalitățile norvegiene menționate în noile documente din cazul Epstein publicate de Departamentul de Justiție al SUA.

Ea a fost temporar demisă din funcţie luni, pe durata desfăşurării anchetei privind presupusele sale legături cu Jeffrey Epstein. Potrivit presei norvegiene, Epstein, care s-a sinucis în închisoare în 2019, a lăsat moştenire 10 milioane de dolari copiilor Monăi Juul şi ai soţului ei, Terje Rod-Larsen, implicat şi el în negocierile privind Acordurile de la Oslo.

Ministrul de Externe Espen Barth Eide a precizat că ministerul va continua discuţiile cu Mona Juul ca parte a anchetei în desfăşurare pentru a stabili amploarea afacerilor lor. Măsurile fac parte din evaluarea oficială a legăturilor diplomatului cu Epstein.