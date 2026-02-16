Prințul William îl consideră pe Prințul Andrew o pată pe reputația familiei și îl vrea exilat total

Vizita diplomatică a Prințului William în Arabia Saudită, desfășurată săptămâna aceasta, a fost marcată de un moment de tensiune care a ieșit din protocolul regal obișnuit. În timp ce Prințul de Wales naviga printre strângeri de mână și conversații de curtoazie, o întrebare directă din mulțime a vizat „elefantul din cameră” al Monarhiei Britanice.

„Domnule, în ce măsură credeți că familia regală a făcut suficient în privința problemei Andrew și Epstein?”, a strigat o persoană din public.

Reacția moștenitorului tronului a fost una de ignorare totală. În imaginile surprinse, William nu a încetinit pasul și a continuat comportamentul oficial ca și cum nimic nu s-ar fi auzit. Deși consilierii săi au insistat ulterior că Prințul „avea o treabă de făcut”, momentul a subliniat o realitate dură confirmată de surse din interiorul palatului: răbdarea lui William față de unchiul său a ajuns la final.

În ciuda tăcerii publice, poziția privată a Prințului William este descrisă ca fiind necruțătoare. Potrivit noii cărți „William and Catherine: The Intimate Inside Story”, scrisă de editorul regal Russell Myers, moștenitorul tronului îl percepe pe Ducele de York nu doar ca pe o sursă de jenă, ci ca pe o amenințare permanentă la adresa credibilității Coroanei.

O sursă de rang înalt de la Palat, citată în carte, susține că William este „de neclintit” în convingerea că episodul Epstein nu va dispărea niciodată și că „nu există absolut niciun avantaj în protejarea lui Andrew”.

Viziunea lui William este descrisă drept „cristalizată”: unchiul său nu ar trebui să se afle „sub nicio formă” în preajma familiei – nici la evenimente publice, nici la funcțiuni private. Practic, William pledează pentru un exil total din viața regală, considerând fiecare nouă dezvăluire legată de cazul Epstein drept „o pată pe toată familia”.

Tensiunea a fost reaprinsă luna trecută, după ce Departamentul de Justiție al SUA a publicat un nou set de documente legate de cazul Jeffrey Epstein. Dosarul includea e-mailuri presupus trimise de Andrew și fotografii controversate.

Deși nimic din dosar nu a atras noi acuzații penale, iar Prințul Andrew, care va împlini 66 de ani săptămâna viitoar, a negat vehement orice abatere, optica rămâne dezastruoasă pentru monarhie.

Atitudinea lui William marchează o schimbare majoră de strategie față de epoca Reginei Elisabeta a II-a, care a fost adesea criticată pentru că l-a ținut pe Andrew prea aproape, în ciuda scandalurilor.

William, care a preluat rolul de „mână forte” a monarhiei în timp ce Regele Charles se tratează de cancer, pare să fi decis că protejarea instituției, adică a „brandului”, este nenegociabilă, chiar dacă asta înseamnă sacrificarea relațiilor de familie. El ar fi cerut tatălui său să meargă chiar mai departe decât retragerea titlurilor militare și a patronajelor, solicitând o izolare completă a Ducelui de York.

Pentru viitorul rege, care își dorește o monarhie mai suplă și mai curată moral, riscul asocierii cu scandalul „Epstein” este unul pe care nu este dispus să și-l asume.