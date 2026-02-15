Prințul William ar fi insistat pentru îndepărtarea lui Andrew din familia regală, înainte de amplificarea scandalului Epstein

Prințul de Wales ar fi cerut ca Andrew Mountbatten-Windsor să fie exclus din familia regală britanică „înainte să se agraveze situația”, în contextul scandalului declanșat de interviul acordat de Andrew postului BBC în 2019, potrivit publicației People.

Informația apare într-o biografie recent publicată și readuce în atenție tensiunile existente la acel moment în interiorul Casei Regale, pe fondul controverselor legate de relația fostului prinț cu Jeffrey Epstein.

Cartea intitulată „William și Catherine: Noua eră a monarhiei: Povestea din culise”, realizată de editorul regal al publicației The Mirror, susține că actualul Prinț de Wales l-ar fi considerat pe unchiul său, Andrew, drept „o amenințare serioasă la adresa supraviețuirii familiei regale”.

Biografia analizează perioada tensionată care a urmat interviului acordat de Andrew pentru BBC, interviu ce a generat reacții intense în spațiul public și mediatic.

Potrivit relatării, William ar fi adoptat o poziție diferită de cea a altor membri seniori ai familiei regale. O sursă din palat citată în volum afirmă că

„Prințul de Wales era convins că întregul episod nu va fi uitat niciodată și, în ciuda părerilor celorlalți, nu exista absolut niciun avantaj în a-l proteja pe Andrew”.

Biografia mai arată că, la momentul respectiv, William i-ar fi îndemnat pe tatăl său, actualul Rege Charles III, și pe Regina Elisabeta a II-a, să adopte o abordare mai fermă. Conform cărții, această poziție ar fi generat tensiuni interne.

O altă sursă citată declară:

„Punctul lui de vedere era foarte clar: Andrew nu trebuia să se apropie de familie sub nicio formă, nici prin asociere, nici la evenimentele familiale, nicăieri”.

Relatarea sugerează că William ar fi insistat asupra distanțării instituționale și personale față de Prințul Andrew, în contextul presiunii publice crescute. Cartea indică faptul că opiniile diferite ar fi provocat reacții în interiorul familiei, fără a detalia însă consecințele directe asupra relațiilor personale.

Biografia include mai multe afirmații atribuite unor surse anonime din palat. Una dintre acestea susține: „Nu și-a plăcut niciodată prea mult unchiul și a vrut să dispară din peisaj imediat, înainte ca situația să se înrăutățească și mai mult”.

Aceeași sursă adaugă: „Punctul de vedere al lui William era că el [Andrew] s-a băgat singur în toată această încurcătură, așa că ar trebui lăsat să se descurce singur, departe de familie”.

Afirmațiile nu sunt însoțite de declarații oficiale ale Palatului Buckingham, iar instituția nu a comentat public conținutul volumului la momentul apariției informațiilor.

În paralel, presa internațională relatează despre apariția unor noi documente judiciare în care Andrew este menționat. Potrivit informațiilor, în ultima serie de documente publicate, Andrew este acuzat că ar fi împărtășit lui Jeffrey Epstein rapoarte confidențiale la care avea acces în calitate de trimis comercial al Regatului Unit.

Aceste dezvăluiri se adaugă unei serii de controverse anterioare, care au dus la retragerea titlurilor regale ale lui Andrew, inclusiv cel de duce de York. Statutul său în cadrul familiei regale a fost modificat în urma deciziilor anunțate oficial de Palatul Buckingham.

Până în prezent, reprezentanții familiei regale britanice nu au oferit comentarii publice referitoare la afirmațiile din biografie. De asemenea, nici Prințul William și nici Prințesa de Wales, Catherine, nu au emis declarații privind conținutul cărții.

Relatarea biografică se bazează pe surse anonime și descrie perspective interne asupra unei perioade marcate de presiuni mediatice și instituționale.