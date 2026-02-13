Meghan Markle îi impune regula tăcerii lui Harry. Nu poate lua legătura cu verișoarele lui

Meghan Markle și Prințul Harry se află din nou în centrul atenției publice, pe fondul reapariției în presă a unor documente care conțin corespondență electronică între Sarah Ferguson și Jeffrey Epstein. Subiectul a generat reacții în rândul comentatorilor regali și a readus discuția despre impactul asupra imaginii familiei regale britanice, potrivit Daily Express.

Relatări recente din presa britanică indică faptul că documentele fac parte dintr-un nou set de fișiere asociate investigațiilor anterioare privind activitățile lui Jeffrey Epstein.

În aceste materiale apare numele lui Sarah Ferguson, iar în unele pasaje sunt menționate fiicele sale, Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie.

Prezența numelor în documente nu reprezintă, în sine, o dovadă a unui comportament neadecvat. Totuși, reapariția informațiilor a determinat o intensificare a atenției mediatice și comentarii privind potențialele implicații asupra familiei regale.

Duncan Larcombe, fost editor specializat în teme regale, a afirmat că Prințul Harry ar fi profund afectat de situație, având în vedere relația apropiată cu verișoarele sale.

„Va fi devastat pentru verișoarele lui, fără îndoială”, a declarat Larcombe.

„Beatrice și Eugenie sunt printre puținii membri ai familiei regale care au păstrat legătura cu el și nu l-au exclus din cercurile lor sociale, așa că va resimți cu adevărat durerea lor.”

Expertul a adăugat că Harry „probabil va dori să ia legătura cu ele”, explicând că „ele au fost cele care au întins mâna către el atunci când alți membri ai familiei nu au făcut-o”.

În ceea ce o privește pe Meghan Markle, Larcombe sugerează o abordare prudentă în contextul actualei crize regale.

„Nu există îndoială că familia regală trece printr-o criză, una dintre cele mai mari de la moartea Prințesei Diana”, a spus acesta.

„Meghan va fi conștientă de cât de afectat este Harry de ceea ce s-a întâmplat și de faptul că este un moment dificil pentru familie.”

Potrivit analistului, ducesa ar prefera ca Harry să rămână în afara controverselor: „Într-un fel, probabil este mulțumită că Harry a stat departe.

Va fi atentă la riscul de a fi asociată indirect cu scandalul. Sunt convins că îi spune: ‘Ține-te departe, nu te implica, familia regală traversează o criză, nu ne atrage în asta’.”

Prințul Edward a intervenit public, îndemnând la „amintirea victimelor”, subliniind importanța concentrării asupra celor afectați de faptele investigate în trecut. Declarația sa a fost remarcată ca o reacție rară într-un context sensibil pentru monarhie.

Conform relatărilor, în corespondența inclusă în documente, Sarah Ferguson îl descria pe Jeffrey Epstein drept „fratele pe care mi l-am dorit întotdeauna”. Într-un alt mesaj, îl numea „prietenul meu spectaculos și special, Jeffrey” și „o legendă”.

Într-o serie de mesaje din iulie 2009, la scurt timp după eliberarea lui Epstein din detenție, Ferguson părea să organizeze un prânz la care să participe ea, Epstein și fiicele sale.

Într-un schimb ulterior, Epstein întreba dacă există „vreo șansă ca fiicele tale să salute” o persoană nenumită aflată la Londra. Răspunsul indica faptul că Beatrice se afla la Londra, iar Eugenie era plecată.

În paralel, activitățile comerciale asociate cu Meghan Markle au fost reflectate în presă. Platforma Netflix nu ar urma să comande noi episoade ale programului „With Love”, potrivit relatărilor.

De asemenea, brandul „As Ever” a atras atenția după o eroare tehnică ce a expus date privind stocurile.

Revista People a citat o sursă familiarizată cu situația, potrivit căreia incidentul „indică o afacere care nu doar că are succes – ci se vinde rapid”.