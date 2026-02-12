Căsnicia lui Meghan și Harry, pe butuci. Acum fosta actriță participă singură la evenimente

Meghan Markle a participat singură la gala de strângere de fonduri Fifteen Percent Pledge, organizată în weekend la Los Angeles, iar absența Prince Harry a fost aspru comentată la Sky News Australia. Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, a apărut zâmbitoare pe covorul roșu, în timp ce soțul său, 41 de ani, nu a fost prezent la eveniment. Potrivit express.co.uk, acesta ar fi rămas la locuința familiei din Montecito, alături de copiii lor, Archie, de șase ani, și Lilibet, de patru ani.

În cadrul emisiunii de la Sky News Australia, prezentatoarea Rita Panahi a discutat despre apariția lui Meghan împreună cu comentatoarea regală Kinsey Schofield, care a lansat critici directe la adresa ducesei.

„Întrebarea mea este: unde este mama lui Meghan Markle? Dacă nu îți aduci soțul, măcar las-o pe mama ta să strălucească”, i-a spus aceasta realizatoarei. „Faptul că aleargă singură prin oraș nu face decât să alimenteze zvonurile că Hollywood-ul nu o suportă și că rămâne fără prieteni.”

Schofield a afirmat, de asemenea, că Harry a „devenit rezerva în propria căsnicie”, adăugând că această percepție este întărită de fiecare apariție a lui Meghan pe covorul roșu în fața „presei malefice care îi face viața atât de grea”.

Gala Fifteen Percent Pledge s-a desfășurat la Paramount Studios și are ca obiectiv susținerea afacerilor deținute de antreprenori de culoare. Inițiativa, fondată de Aurora James, oferă sprijin prin acces la capital, mentorat, programe de dezvoltare a competențelor și oportunități de colaborare cu alte companii.

Pentru acest eveniment, Meghan a optat pentru o rochie realizată la comandă de Harbison Studio, cu o capă neagră așezată pe brațe, completată de sandale negre cu toc și cercei statement în aceeași nuanță.

În contextul dezbaterilor recente legate de scandalul Epstein și impactul asupra familiei regale, experta în PR Rhea Freeman a oferit o perspectivă asupra apariției ducesei. Într-o declarație pentru Daily Express, aceasta a apreciat că participarea la gală „se aliniază bine” cu direcția actuală a lui Meghan.

„Pentru mine, apariția lui Meghan la gala Fifteen Percent Pledge este în deplină concordanță cu direcția pe care o urmează în prezent.

Gala are ca scop sprijinirea afacerilor deținute de persoane de culoare, ajutându-le să se dezvolte. În ultimii ani, am văzut-o pe Meghan devenind fondatoare, cu As Ever, cu podcastul ei și cu apariții în alte podcasturi cu tentă de business, precum cel al Emmei Grede.

Participarea la acest eveniment, din care a făcut parte și Emma, se potrivește foarte bine cu statutul lui Meghan de antreprenor, așa că înțeleg pe deplin alegerea.”