Harry și Meghan s-au făcut de râs din nou. Britanicii sunt consternați

Prințul Harry și Meghan Markle au atras atenția publicului și criticilor după ce au participat la aniversarea de 70 de ani a lui Kris Jenner la Hollywood, în timp ce restul familiei regale britanice marca Ziua Comemorării în Marea Britanie, potrivitexpress.co.uk.

Apariția lor a fost considerată de unii experți drept un semnal al modului dezordonat în care cuplul gestionează imaginea publică și relațiile cu mass-media.

Incidentul a revenit în centrul atenției după ce Kim Kardashian a clarificat ce s-a întâmplat cu fotografiile cuplului, inițial postate pe rețelele sociale și ulterior șterse. Potrivit declarațiilor lui Kardashian, echipa Sussex a aprobat inițial imaginile pentru social media, dar după ce au apărut reacții negative din partea publicului, a cerut ca acestea să fie eliminate.

„Impactul va fi negativ”

Richard Fitzwilliams, expert regal, a declarat că este un haos și că PR-ul prințului Harry și a lui Meghan Markle este foarte dezordonat.

„Aceasta arată natura dezordonată a PR-ului lor. Au pierdut 11 consilieri de top și permit lucrurilor să se întâmple fără o strategie clară. Abia după reacții realizează că impactul va fi negativ, ceea ce denotă lipsa de coerență”, a explicat Fitzwilliams.

Criticii au spus că astfel de greșeli demonstrează cât de dificil este pentru Harry și Meghan să fie în cercurile de celebrități, unde fiecare apariție publică poate avea un impact major asupra imaginii lor internaționale. Fiecare decizie, fie că este legată de fotografii, evenimente sau interviuri, trebuie evaluată cu atenție, mai ales într-un context în care cuplul nu controlează complet mediile în care apare.

Apariția cuplului la Hollywood contrastează cu responsabilitățile tradiționale ale membrilor familiei regale, care în această perioadă onorează evenimente solemne în Marea Britanie. Mulți observatori au subliniat că diferența dintre prioritățile cuplului și cele ale familiei regale a devenit vizibilă, generând reacții mixte în rândul publicului și al experților.