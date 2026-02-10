Locul incert al lui Meghan Markle în Familia Regală. Trei ani fără întâlniri și nicio invitație clară

Posibila revenire a lui Meghan Markle în Regatul Unit readuce în atenția publică relația acesteia cu Regele Charles al III-lea. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, monarhul nu ar fi avut o întâlnire cu Ducesa de Sussex din anul 2022, ultima interacțiune având loc în cadrul funeraliilor reginei Elisabeta a II-a, potrivit Daily Express.

În contextul unor evenimente viitoare care ar putea implica prezența cuplului Harry–Meghan în Marea Britanie, surse apropiate Familiei Regale oferă detalii despre poziția actuală a suveranului față de nora sa.

După retragerea din viața regală în anul 2020, prințul Harry și Meghan Markle au criticat în mod public Familia Regală în mai multe interviuri și apariții media. Aceste declarații au influențat relațiile dintre ducii de Sussex și restul familiei, inclusiv cu Regele Charles.

Conform aceleiași surse, suveranul ar fi menținut legătura cu fiul său, pe care l-a văzut ultima dată în septembrie, însă nu ar fi avut o întâlnire similară cu Meghan Markle. Cu toate acestea, o sursă citată de revista Closer susține că Regele Charles nu și-ar fi întors complet spatele față de nora sa.

„În ciuda tuturor lucrurilor care s-au întâmplat, Charles nu i-a întors spatele lui Meghan”, a declarat sursa pentru Closer.

Aceasta a mai precizat: „Cu cât trece mai mult timp, cu atât pare să simtă mai multă empatie pentru ea.”

Aceeași sursă a mai afirmat că monarhul nu se așteaptă ca relațiile de încredere să fie refăcute rapid, însă consideră că „empatia și decența de bază ar trebui să se aplice în continuare” și că „Harry, și prin extensie Meghan, merită acest lucru”.

Declarațiile sugerează că, la nivel personal, Regele Charles ar păstra o abordare rezervată, dar deschisă, în ciuda tensiunilor apărute în ultimii ani. Totuși, această poziție nu ar fi împărtășită de toți membrii familiei.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, Regina Camilla nu ar avea aceeași disponibilitate față de Meghan Markle. O sursă citată de Daily Express a afirmat:

„Camilla a făcut clar faptul că nu își dorește să fie în aceeași încăpere cu Meghan.”

De asemenea, se menționează că și alți membri ai Familiei Regale, inclusiv prințul William, fratele mai mare al lui Harry, ar avea rezerve în privința unei eventuale întâlniri cu ducesa. Relația dintre cei doi frați este descrisă în continuare ca fiind distantă, fără semnale clare de reconciliere.

Nu este cunoscut în acest moment dacă Meghan Markle va reveni în Regatul Unit în cursul acestui an. Presa britanică menționează posibilitatea participării sale la un eveniment legat de numărătoarea inversă de un an până la Jocurile Invictus din 2027, însă nu există confirmări oficiale.

Rămâne neclar dacă o astfel de vizită ar include întâlniri cu membrii Familiei Regale sau dacă ar avea un caracter strict oficial. Până la apariția unor informații confirmate, pozițiile diferite din interiorul Palatului Buckingham continuă să fie subiect de interes mediatic.