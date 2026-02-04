Meghan Markle, acuzată că toarnă gaz pe foc în conflictul din familia Beckham

Brooklyn Beckham, fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham, se află din nou în atenția presei internaționale după publicarea unui mesaj amplu pe Instagram Stories, în care a vorbit despre relația tensionată cu familia sa, potrivit Daily Express.

Reacțiile apărute în spațiul public au generat un val de comentarii și speculații, iar potrivit unor surse citate de presa britanică, Meghan Markle i-ar fi oferit sprijin direct, identificând similitudini între situația lui Brooklyn și propria experiență din perioada în care a făcut parte din Familia Regală britanică.

Conform informațiilor apărute în presa tabloidală, Meghan Markle ar fi luat legătura cu Brooklyn Beckham la scurt timp după apariția mesajului acestuia. Surse apropiate situației au declarat că ducesa de Sussex ar fi fost marcată de reacțiile negative generate de declarațiile lui Brooklyn.

„Meghan chiar se regăsește în povestea lui Brooklyn și, de când a ajuns să îl cunoască în ultimele luni, consideră că a fost înțeles greșit în același mod în care au fost ea și Harry. Să vadă valul de critici primite după declarația de săptămâna trecută a declanșat ceva în Meghan. Ea a trecut prin asta și știe cât de dureros este să fii demonizat pentru că îți spui punctul de vedere”, a declarat o sursă citată de presa britanică.

Aceleași surse susțin că Meghan Markle i-ar fi sugerat lui Brooklyn Beckham să își spună povestea într-un cadru controlat, diferit de rețelele sociale.

Mai exact, ar fi fost adusă în discuție posibilitatea unui interviu cu Oprah Winfrey, realizat într-un format similar celui din 2021, în care Meghan și Prințul Harry au vorbit despre tensiunile din interiorul familiei regale.

„L-a sfătuit să își pună sănătatea mintală pe primul loc. În același timp, i-a sugerat, cu tact, ideea de a-și spune povestea într-un mod corect, nu pe social media, ci într-un interviu față în față cu Oprah, unde s-ar putea simți în siguranță, ascultat și protejat”, a mai spus sursa.

Mesajul publicat de Brooklyn Beckham a readus în atenție mai multe episoade sensibile din relația cu părinții săi. Printre acestea se numără tensiunile apărute în jurul nunții sale cu Nicola Peltz, organizată în 2022.

Brooklyn a susținut că mama sa ar fi renunțat în ultimul moment la realizarea rochiei de mireasă, precum și că ar fi existat neînțelegeri legate de primul dans al mirilor.

De asemenea, în mesajul său, Brooklyn a afirmat că ambii părinți i-ar fi cerut să semneze un document prin care să renunțe la drepturile asupra numelui său înainte de căsătorie, acuzație care a alimentat și mai mult speculațiile din presă.

În ciuda valului mediatic, David și Victoria Beckham au continuat să apară la evenimente publice, inclusiv la Paris Fashion Week, unde Victoria Beckham a primit Ordinul Artelor și Literelor din partea Ministerului Culturii din Franța.

Între timp, Brooklyn Beckham pare să analizeze cu atenție următorii pași. Potrivit unei alte surse, acesta nu ar fi luat încă o decizie finală în privința unui interviu:

„Brooklyn trece printr-un amestec de emoții și încearcă să proceseze tot ce s-a întâmplat. I-a spus lui Meghan că are nevoie de timp pentru a discuta cu Nicola și pentru a decide ce va face mai departe, fără să se grăbească.”