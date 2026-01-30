După acuzațiile privind nunta lui Brooklyn, David Beckham face un gest public față de Marc Anthony

David Beckham a transmis un mesaj public adresat lui Marc Anthony, la scurt timp după ce în spațiul public au apărut acuzații și speculații legate de nunta fiului său, Brooklyn Beckham. Gestul fostului fotbalist a atras rapid atenția, fiind interpretat ca o reacție calculată într-un context sensibil pentru familia sa, informează dailystar.

Nunta lui Brooklyn Beckham a fost intens mediatizată încă de la început, iar orice reacție a membrilor familiei Beckham continuă să fie atent analizată de presă și de fani. În acest context, mesajul public transmis de David Beckham pare să fi fost o încercare de a detensiona situația și de a muta atenția de la speculații către un discurs mai echilibrat.

Deși nu a făcut referiri directe la controversele apărute, mesajul lui David Beckham a fost perceput ca un semn de susținere și respect față de Marc Anthony, artist care a avut un rol important la nunta fiului său.

Până în prezent, nici David Beckham, nici Marc Anthony nu au oferit declarații suplimentare legate de acuzațiile apărute, preferând să păstreze discreția. Rămâne de văzut dacă subiectul va fi clarificat public sau dacă familia va continua să trateze situația în privat.

În acest context, David Beckham i-a transmis un mesaj public lui Marc Anthony după ce cântărețul a fost menționat în declarația uluitoare a lui Brooklyn Beckham despre nunta sa din 2022 cu actrița Nicola Peltz.

Fotbalistul a avut, de-a lungul anilor, o relație de prietenie solidă cu artistul Marc Anthony. Legătura dintre cei doi s-a extins și la nivel de familie: Marc este nașul lui Cruz și Harper Beckham, iar la rândul său, artistul i-a încredințat lui David rolul de naș al fiului său, Marquitos.

În acest context, Marc Anthony a fost menționat și de Brooklyn Beckham într-o declarație dură, în care și-a criticat public părinții. Brooklyn a susținut că mama sa, Victoria Beckham, în vârstă de 51 de ani, i-ar fi „stricat” momentul primului dans cu soția sa.

Potrivit lui Brooklyn, dansul fusese stabilit cu mult timp înainte și urma să aibă loc pe o piesă romantică. „Mama mi-a deturnat primul dans cu soția mea, care fusese planificat cu săptămâni înainte, pe un cântec de dragoste”, a declarat el.

Acesta a relatat că, în fața celor aproximativ 500 de invitați, Marc Anthony l-a chemat pe scenă, moment în care se aștepta să danseze cu mireasa sa. În schimb, Victoria Beckham l-ar fi așteptat pentru a dansa împreună, într-un mod pe care Brooklyn l-a considerat nepotrivit pentru contextul ceremoniei.

„Nu m-am simțit niciodată mai stânjenit sau mai umilit în viața mea”, a mai spus Brooklyn, descriind episodul drept unul extrem de inconfortabil.

Cu toate acestea, în pofida acuzațiilor surprinzătoare lansate de fiul său, relația dintre Marc Anthony și David Beckham pare să fi rămas una foarte apropiată. Fostul căpitan al naționalei Angliei a reacționat public la recenta postare a cântărețului pe Instagram, în care acesta a anunțat că el și soția sa, Nadia Ferreira, așteaptă încă un copil.

Imaginea publicată pe rețelele sociale o surprinde pe Nadia, în vârstă de 26 de ani, afișându-și cu mândrie burta de gravidă, pe care o ține cu o mână, în timp ce Marc își așază palma peste abdomenul soției. Alături de ei se află și fiul lor cel mare, Marquito, care își sprijină la rândul său mânuța pe burtica mamei.

În descrierea fotografiei de mai sus, Marc Anthony a transmis un mesaj plin de emoție: „La mulți ani de la a treia aniversare! Ce dar minunat ne oferă viața. Dumnezeu este măreț, Marquito va deveni fratele mai mare.”

Reacția lui Sir David Beckham nu a întârziat să apară. Acesta a comentat entuziasmat „Așa de încântat”, însoțit de un emoji cu inimă roșie, marcându-i în mesaj atât pe Marc Anthony, cât și pe Nadia Ferreira.