Familia Beckham acceptă împăcarea cu Brooklyn, dar impune o singură condiție

Relațiile din familia Beckham trec printr-un moment delicat. Surse apropiate familiei dezvăluie că părinții lui Brooklyn Beckham sunt dispuși să îl primească înapoi în sânul familiei, însă numai cu respectarea unei condiții stricte, informează pagesix.

Se pare că familia Beckham ar dori să se împace Brooklyn Beckham, însă relațiile tensionate persistă în privința soției sale, Nicola Peltz. Surse apropiate familiei susțin că părinții săi văd împăcarea ca o oportunitate de reconciliere cu fiul lor, dar rămân reticenți în ceea ce o privește pe actriță.

„David și Victoria îl iubesc Brooklyn și se tem să nu-l piardă. L-ar primi înapoi imediat”, a declarat o sursă marți. O altă sursă a adăugat: „Familia Beckham nu are nicio intenție de a se împăca cu fiul lor decât dacă Nicola dispare din peisaj”.

Potrivit aceleiași surse, Brooklyn a simțit, în ultimii trei ani, un sprijin mai puternic din partea soției sale decât din partea părinților săi de-a lungul întregii vieți. Cu toate acestea, o altă sursă din anturajul familiei Beckham precizează că David și Victoria Beckham cred că, în timp, fiul lor se va împăca cu situația, însă nu pot interveni în acest moment.

Tensiunile dintre Victoria Beckham și nora sa, în vârstă de 31 de ani, par să fi început cu mult timp înaintea nunții cuplului, care a avut loc în aprilie 2022.

Potrivit unei surse din familia Peltz, „Victoria și Nicola s-au înțeles inițial, dar ulterior comportamentul Victoriei a devenit ca al unei prietene geloase. Părea vizibil invidioasă pe Nicola”.

Totuși, o sursă apropiată familiei Beckham a oferit o perspectivă diferită: „De fapt, Nicola este cea geloasă pe Victoria. Vrea să fie în centrul atenției”.

Conflictele dintre cele două familii par să fie adânc înrădăcinate. Familia Beckham, formată din fostul fotbalist britanic David Beckham și fosta membră Spice Girls, Victoria Beckham, și familia Peltz, condusă de investitorul miliardar Nelson Peltz și de fostul model Claudia Heffner Peltz, provin din medii complet diferite.

„Familiile lor sunt foarte diferite”, a explicat o sursă apropiată familiei Peltz, menționând că notorietatea extremă a lui David și Victoria reprezintă un punct de fricțiune.

Din perspectiva surselor din familia Beckham, cuplul acționează „foarte strategic în toate deciziile, practic ca o corporație de miliarde de dolari”. În ciuda tensiunilor, o sursă apropiată a subliniat că nu regretă modul în care și-au crescut copiii: Brooklyn, Romeo, Cruz și Harper Beckham.

Deși Brooklyn Beckham a declarat că stilul „controlat” al părinților i-a provocat „o anxietate copleșitoare”, o altă sursă a familiei a afirmat că tinerii Beckham „au fost întotdeauna susținuți de părinții lor”.

Până în prezent, David, 50 de ani, și Victoria Beckham nu au comentat public acuzațiile aduse de Brooklyn. Reprezentanții familiei Beckham, precum și cei ai lui Brooklyn-Peltz, nu au răspuns solicitărilor publicației Page Six pentru comentarii în urma acestor declarații din partea unor surse apropiate celor două familii aflate în plin scandal.