David și Victoria Beckham încearcă să reia legătura cu Brooklyn. Propuneri de întâlniri cu avocați sau mediatori sau familie

David Beckham și Victoria Beckham au făcut mai multe încercări de a relua dialogul cu fiul lor, Brooklyn Beckham, după deteriorarea relației din ultimii ani, potrivit publicației The Sun. Cei doi i-ar fi propus inclusiv întâlniri în condițiile stabilite de acesta, în prezența unor avocați, a părinților familiei Peltz sau a unui terapeut, în încercarea de a depăși conflictul apărut în familie.

Potrivit informațiilor apărute, părinții sunt afectați de situație și încearcă să reducă distanța față de fiul lor cel mare, în vârstă de 26 de ani, după ce acesta a publicat la începutul anului un mesaj critic la adresa lor pe Instagram. Postarea a venit după o perioadă îndelungată de speculații privind relația dintre ei și a adus în spațiul public nemulțumirile lui Brooklyn.

În acest context, familia ar fi încercat să ia legătura cu el în moduri pe care acesta le-ar considera acceptabile, inclusiv prin intermediari. Potrivit unui articol publicat de The Cut, au fost luate în calcul variante precum întâlniri „cu avocați, părinții familiei Peltz, frați, un terapeut, un mediator — și sunt disperați să repare relația”.

Tensiunile din familie au fost asociate în mod repetat cu nunta lui Brooklyn cu Nicola Peltz, în 2022. Evenimentul a fost urmat de reproșuri legate de mai multe momente din timpul ceremoniei.

Brooklyn a susținut că mama sa ar fi dansat cu el într-un mod nepotrivit și că ar fi atras atenția în detrimentul miresei, după ce prietenul familiei, Marc Anthony, a numit-o „cea mai frumoasă femeie din cameră”. El a afirmat că momentul a determinat-o pe Nicola să părăsească spațiul în lacrimi, în timp ce Victoria Beckham a negat aceste acuzații.

Tot în contextul nunții, Brooklyn a vorbit și despre un episod în care rabinul care a oficiat ceremonia l-ar fi confundat de două ori cu tatăl său, cerându-și ulterior scuze și explicând că este un fan al fotbalului.

Brooklyn a mai afirmat că părinții săi ar fi pus accent pe construirea „Brandului Beckham”, în detrimentul relațiilor de familie. El a susținut că această presiune constantă i-ar fi provocat anxietate încă din copilărie. Pe fondul acestor tensiuni, el le-ar fi cerut părinților să nu îl mai contacteze direct, nici prin mesaje, nici prin interacțiuni pe rețelele sociale, solicitând ca orice comunicare să se facă prin avocați. Potrivit relatărilor, chiar și gesturi precum un „like” sau urările publice de ziua lui ar fi fost percepute negativ.

Relația dintre Brooklyn și părinții săi a continuat să se deterioreze în timp. În 2025, acesta și Nicola nu au participat la aniversarea de 50 de ani a lui David Beckham. Brooklyn a afirmat că a venit la Londra pentru a-l vedea în privat, însă întâlnirea nu ar fi avut loc în afara evenimentului, unde, potrivit lui, erau „camere la fiecare colț”. În aceeași perioadă, el a susținut că familia sa ar fi spus despre Nicola că „nu este sânge” și, prin urmare, „nu este familie”.

Ulterior, în august, Brooklyn și Nicola și-au reînnoit jurămintele în fața a aproximativ 200 de invitați, fără participarea familiei Beckham. În decembrie, au apărut informații că acesta și-ar fi blocat părinții pe rețelele sociale, iar fratele său, Cruz Beckham, a scris: „S-au trezit blocați pe rețelele de socializare… la fel ca și mine”.

În ianuarie 2026, Brooklyn a publicat un mesaj amplu, de aproximativ 800 de cuvinte, în care a susținut că părinții săi „controlează narativul” și pun „brandul” înaintea relațiilor personale.

El a afirmat că afecțiunea lor ar depinde de modul în care contribuie la imaginea publică a familiei și a precizat că nu își dorește o reconciliere în acest moment, preferând să se concentreze pe viața alături de Nicola și familia acesteia.

În paralel, în presă au apărut informații potrivit cărora Brooklyn și Nicola ar putea participa la un proiect media propriu. Echipele lor de management din Statele Unite ar fi în discuții preliminare cu platforma Hulu pentru realizarea unei serii.

O sursă a declarat că „Brooklyn este interesat. Pe lângă documentarea proiectului său din domeniul culinar, șefii Hulu speră că va vorbi deschis despre ruptura cu părinții săi. Aceasta nu este o platformă oarecare. Hulu, deținută de Disney, găzduiește producții de succes la nivel global, precum The Kardashians. Ar fi propulsați imediat în prima ligă și ar intra în competiție directă cu Netflix, care are deja legături cu familia Beckham, după ce a realizat documentare despre ambii părinți ai săi. Brooklyn și Nicola au primit anterior oferte consistente pentru interviuri, însă le-au refuzat pe toate. Când vor decide să vorbească, o vor face în propriile condiții. De asemenea, vor să transmită clar că nu sunt controlați de familia Peltz și că își iau singuri deciziile.

Reprezentantul familiei Beckham nu a oferit niciun punct de vedere atunci când a fost contactat de The Sun.

În ciuda acuzațiilor și a distanței dintre ei, potrivit relatărilor, părinții își doresc în continuare o apropiere de fiul lor și ar fi dispuși să îl primească oricând.