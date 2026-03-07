Nicola Peltz, în competiție deschisă cu Victoria Beckham

Nora Victoriei Beckham, actrița Nicola Peltz, pare că nu se sfiește să atragă atenția și să își facă simțită prezența în lumea modei. În timp ce Victoria Beckham rămâne un reper incontestabil în materie de stil și eleganță, Nicola pare să fie gata să își construiască propria imagine puternică, chiar dacă asta înseamnă să rivalizeze cu soacra sa, informează The Sun.

Fotografiile și aparițiile publice recente sugerează că Nicola Peltz mizează pe atenție și impact, alegând ținute sofisticate și participând la evenimente de top. Pentru mulți, gesturile ei indică o dorință clară de a demonstra că poate egala sau chiar depăși influența Victoriei Beckham în cercurile mondene.

Relația dintre nora și soacră este, însă, mai complexă decât pare. În timp ce unele surse vorbesc despre o competiție discretă, altele menționează că ambițiile lui Nicola sunt pur profesionale și nu urmăresc să afecteze familia.

După cum se poate observa, publicul rămâne, așadar, atent la fiecare apariție, analizând fiecare gest, ținută sau declarație, deoarece actrița Nicola Peltz a atras atenția fanilor după ce a postat un selfie topless (foto mai jos), în care și-a arătat transformarea fizică pentru viitorul rol într-un film.

Se pare că Nicola Peltz a urmat un regim intens de antrenamente timp de patru luni pentru a se pregăti pentru interpretarea unei balerine de elită. Fotografia a stârnit comentarii legate de silueta ei suplă, iar unii urmăritori au sugerat că Nicola ar fi intrat într-o competiție tacită cu Victoria Beckham, mama soțului său, Brooklyn Beckham, cunoscută pentru dieta și programul riguros de exerciții fizice.

Până în prezent, Nicola nu a făcut nicio declarație publică legată de reacțiile generate de postarea sa, care a ajuns la cei 3,4 milioane de urmăritori de pe Instagram.

Un alt aspect legat de rivalitatea dintre cele două. La doar o lună după ce fanii au sugerat că ar încerca să o concureze pe Victoria, Nicola, 31 de ani, a stârnit din nou discuții. Controversa a apărut după ce aceasta a postat un selfie purtând ochelari de soare, la câteva ore după ce Victoria, 51 de ani, și-a prezentat propria colecție de accesorii de acest tip.

O urmăritoare a remarcat că Victoria își lansează gama de ochelari de soare, iar vedeta a publicat imediat o imagine purtând un model similar. „Obsesia pentru VB este evidentă pentru toată lumea”, a scris aceasta. Alt fan a glumit ironic, comparând-o cu „versiunea Temu a Victoriei Beckham”.

Între timp, Victoria a sosit ieri la Paris, pregătită pentru prezentarea colecției sale de la Săptămâna Modei, care va avea loc vineri seară. Pe de altă parte, Brooklyn continuă să fie distanțat de familie, comunicând doar prin intermediul avocaților.

Pe plan profesional, Nicola se pregătește pentru un rol important în filmul despre balerine „Prima”, unde va juca alături de câștigătoarea premiului Oscar, Faye Dunaway. O sursă apropiată a declarat: „Este o oportunitate uriașă pentru ea la Hollywood, de aceea a depus toate eforturile necesare.”

În privința transformării fizice recente, surse apropiate au subliniat că ea a lucrat singură, fără a recurge la trucuri rapide, iar speculațiile legate de slăbire, mai ales în contextul evenimentelor recente din viața ei, par acum să aibă sens.