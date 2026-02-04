Socrul lui Brooklyn, miliardarul Nelson Peltz, rupe tăcerea în scandalul cu familia Beckham
- Antonia Hendrik
- 4 februarie 2026, 13:21
Miliardarul Nelson Peltz, socrul lui Brooklyn Beckham, a făcut vorbit pentru prima dată despre tensiunile dintre ginerele său și familia sa, oferind o perspectivă asupra relațiilor complicate din familia Beckham și sugerând că, deși există neînțelegeri, situația rămâne gestionabilă, informează The Sun.
Nelson Peltz, despre neînțelegerile care zguduie familia Beckham
Tatăl Nicolei Peltz, Nelson Peltz, a comentat pentru prima dată tensiunile din familia Beckham. În vârstă de 83 de ani, Nelson a răspuns întrebărilor jurnaliștilor la un eveniment WSJ Invest Live, desfășurat în West Palm Beach, la câteva săptămâni după ce Brooklyn a lansat scandalul cu părinții săi.
„Fiica mea și familia Beckham sunt o cu totul altă poveste și nu despre asta este vorba astăzi”, a declarat Peltz, referindu-se la scandalul din familie. Totuși, el nu a ezitat să-l laude pe ginerele său: „Vă spun că fiica mea este grozavă, Brooklyn este grozav și aștept cu nerăbdare să aibă o căsnicie lungă și fericită împreună”.
În timp ce miliardarul vorbea despre finanțe globale în fața unor oameni de top din industrie, a fost întrebat dacă le-a dat sfaturi celor doi despre cum să gestioneze această situație dificilă. El a răspuns: „Da. Uneori dau sfaturi.”
Socrul lui Brooklyn are o avere estimată la 1,2 miliarde de lire sterline
Aceasta este prima declarație publică a lui Nelson Peltz, a cărui avere este estimată la 1,2 miliarde de lire sterline, după ce Brooklyn acuzase că David și Victoria Beckham au încercat să-i „strice relația” înainte de declanșarea scandalului.
Brooklyn Beckham ia în calcul o ceremonie de reînnoire a jurămintelor de căsătorie, care să includă și reiterarea primului dans al cuplului. Potrivit surselor, streamerii și casele de producție au venit cu oferte generoase pentru a surprinde momente exclusive. Familia Beckham nu va fi invitată la eveniment.
Brooklyn și actrița americană Nicola Peltz, în vârstă de 31 de ani, s-au căsătorit în 2022, însă relația lor a generat tensiuni considerabile în familia Beckham. Se pare că David și Victoria Beckham sunt îngrijorați că fiul lor ar putea rămâne fără nimic, având în vedere că Brooklyn a semnat un contract prenupțial strict.
Fiul familiei Beckham își susține soția
În ciuda acestor conflicte, Brooklyn a declarat că o susține pe deplin pe soția sa. „Părinții mei au încercat să-mi saboteze relația încă de dinaintea nunții și nu s-a oprit niciodată”, a spus el. Brooklyn a povestit cum mama sa a anulat în ultimul moment crearea rochiei de mireasă, obligând-o pe Nicola să caute rapid o alternativă.
El a mai spus că părinții săi au făcut presiuni pentru a-l determina să renunțe la drepturile asupra numelui său, ceea ce l-ar fi afectat atât pe el, cât și pe soția și viitorii săi copii.
„Au insistat să semnez înainte de ziua nunții, pentru a stabili termenii acordului, dar am refuzat”, a adăugat Brooklyn, precizând că această tensiune a afectat relația sa cu familia de atunci.
Brooklyn susține că, în timpul planificării nunții, mama sa l-a criticat pentru alegerea de a îi așeza la masa principală a invitaților pe bona și bunica Nicolei, deși părinții ambilor soți aveau mese separate, alăturate cu a lor. În noaptea de dinaintea nunții, el spune că a auzit comentarii dureroase din partea familiei sale: Nicola „nu e de sânge” și „nu face parte din familie”.
