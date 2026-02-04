Socrul lui Brooklyn, miliardarul Nelson Peltz, rupe tăcerea în scandalul cu familia Beckham

Miliardarul Nelson Peltz, socrul lui Brooklyn Beckham, a făcut vorbit pentru prima dată despre tensiunile dintre ginerele său și familia sa, oferind o perspectivă asupra relațiilor complicate din familia Beckham și sugerând că, deși există neînțelegeri, situația rămâne gestionabilă, informează The Sun.

Tatăl Nicolei Peltz, Nelson Peltz, a comentat pentru prima dată tensiunile din familia Beckham. În vârstă de 83 de ani, Nelson a răspuns întrebărilor jurnaliștilor la un eveniment WSJ Invest Live, desfășurat în West Palm Beach, la câteva săptămâni după ce Brooklyn a lansat scandalul cu părinții săi.

„Fiica mea și familia Beckham sunt o cu totul altă poveste și nu despre asta este vorba astăzi”, a declarat Peltz, referindu-se la scandalul din familie. Totuși, el nu a ezitat să-l laude pe ginerele său: „Vă spun că fiica mea este grozavă, Brooklyn este grozav și aștept cu nerăbdare să aibă o căsnicie lungă și fericită împreună”.

În timp ce miliardarul vorbea despre finanțe globale în fața unor oameni de top din industrie, a fost întrebat dacă le-a dat sfaturi celor doi despre cum să gestioneze această situație dificilă. El a răspuns: „Da. Uneori dau sfaturi.”

Aceasta este prima declarație publică a lui Nelson Peltz, a cărui avere este estimată la 1,2 miliarde de lire sterline, după ce Brooklyn acuzase că David și Victoria Beckham au încercat să-i „strice relația” înainte de declanșarea scandalului.

Brooklyn Beckham ia în calcul o ceremonie de reînnoire a jurămintelor de căsătorie, care să includă și reiterarea primului dans al cuplului. Potrivit surselor, streamerii și casele de producție au venit cu oferte generoase pentru a surprinde momente exclusive. Familia Beckham nu va fi invitată la eveniment.

Brooklyn și actrița americană Nicola Peltz, în vârstă de 31 de ani, s-au căsătorit în 2022, însă relația lor a generat tensiuni considerabile în familia Beckham. Se pare că David și Victoria Beckham sunt îngrijorați că fiul lor ar putea rămâne fără nimic, având în vedere că Brooklyn a semnat un contract prenupțial strict.

În ciuda acestor conflicte, Brooklyn a declarat că o susține pe deplin pe soția sa. „Părinții mei au încercat să-mi saboteze relația încă de dinaintea nunții și nu s-a oprit niciodată”, a spus el. Brooklyn a povestit cum mama sa a anulat în ultimul moment crearea rochiei de mireasă, obligând-o pe Nicola să caute rapid o alternativă.

El a mai spus că părinții săi au făcut presiuni pentru a-l determina să renunțe la drepturile asupra numelui său, ceea ce l-ar fi afectat atât pe el, cât și pe soția și viitorii săi copii.

„Au insistat să semnez înainte de ziua nunții, pentru a stabili termenii acordului, dar am refuzat”, a adăugat Brooklyn, precizând că această tensiune a afectat relația sa cu familia de atunci.

Brooklyn susține că, în timpul planificării nunții, mama sa l-a criticat pentru alegerea de a îi așeza la masa principală a invitaților pe bona și bunica Nicolei, deși părinții ambilor soți aveau mese separate, alăturate cu a lor. În noaptea de dinaintea nunții, el spune că a auzit comentarii dureroase din partea familiei sale: Nicola „nu e de sânge” și „nu face parte din familie”.