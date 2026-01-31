Soția lui Brooklyn Beckham trăiește într-un lux amețitor. Bea vin de 24.000 de dolari

Nicola Peltz trăiește într-un univers al luxului și al rafinamentului, unde vacanțele exotice, garderoba de designeri celebri și vinurile care costă mii de dolari fac parte din cotidian. Fiica miliardarului Nelson Peltz și a fostului model Claudia Heffner Peltz, nu se sfiește să afișeze un stil de viață care reflectă bogăția și statutul familiei sale, informează pagesix.

Soția lui Brooklyn Beckham își expune frecvent viața luxoasă pe rețelele sociale, însă detaliile financiare legate de Nicola Peltz au stârnit controverse. Podcastera Marina Hyde a susținut că tatăl ei, Nelson Peltz, i-ar oferi fiicei o alocație lunară de un milion de dolari, însă o sursă a declarat pentru Page Six că această informație este „100% falsă”.

„Informația în cauză nu are nicio bază reală, este pur și simplu un zvon apărut de nicăieri”, a precizat sursa.

În paralel, în ianuarie 2026, Brooklyn Beckham a confirmat că s-a distanțat de părinții săi, David și Victoria Beckham, după căsătoria cu Nicola în 2022. În aceeași perioadă, când tensiunile familiale au ajuns în atenția presei, cuplul s-a retras la luxosul San Ysidro Ranch din Santa Barbara, California, unde casele se închiriază între 2.495 și 10.000 de dolari pe noapte, pentru a-și găsi liniștea departe de ochii publicului.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)

Nicola Peltz a împărtășit momente din șederea lor la San Ysidro Ranch, postând imagini cu grădinile fermecătoare și priveliștile pitorești ale proprietății. Însă, alături de aceste cadre idilice, a afișat și elemente ale averii sale impresionante, purtând haine și accesorii de designer, precum geanta Chanel 25 din piele de vițel matlasată, evaluată la 7.300 de dolari, sau ochelarii de soare Tom Ford Fernanda, în valoare de 585 de dolari.

Cuplul a savurat și experiența culinară a complexului, luând masa în sala privată Old Adobe și delectându-se cu feluri de mâncare atent selecționate și vinuri roșii de calitate. Nicola a postat chiar o fotografie cu o sticlă rară de Château d'Yquem din 1831, estimată la 24.000 de dolari, deși nu este clar dacă aceasta a fost cumpărată de ei.

În vara anului 2025, Nicola și Brooklyn s-au alăturat familiei ei pentru o escapadă pe un mega iaht de lux, a cărui valoare se ridică la 117 milioane de dolari, consolidându-și imaginea unui stil de viață extravagant și fără limite.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)

Nicola Peltz a împărtășit imagini din excursia lor pe mare, descriind experiența ca fiind ocazia de a crea „cele mai frumoase amintiri”. În ultimul timp, cuplul a explorat și destinații luxoase precum Emiratele Arabe Unite și Saint-Tropez, consolidându-și reputația de aventurieri ai luxului.

Pe lângă escapadele costisitoare, Nicola și Brooklyn au făcut și investiții imobiliare importante. În decembrie 2024, au achiziționat o vilă de 16 milioane de dolari în Beverly Hills, potrivit Realtor.com. Proprietatea dispune de patru dormitoare și șase băi.

„Căutau de ceva vreme casa visurilor lor și s-au îndrăgostit de acest loc când l-au văzut”, a declarat o sursă pentru publicație în iunie 2025. „Așteaptă cu nerăbdare să-și construiască o viață împreună aici.”

Totuși, relațiile familiale rămân tensionate. Într-o declarație recentă, Brooklyn a subliniat că se concentrează pe crearea unei vieți de „pace, intimitate și fericire” și a precizat că nu intenționează să se împace cu familia sa.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)

Nelson Peltz s-a născut pe 24 iunie 1942, în New York, și este unul dintre cei mai cunoscuți investitori și miliardari americani din lumea businessului. Este fondatorul și CEO-ul Trian Fund Management, un fond axat pe investiții în companii mari, de obicei prin preluări parțiale și schimbări strategice pentru a le crește valoarea.

Peltz și-a început cariera în afaceri împreună cu frații săi, lucrând în domeniul distribuției alimentelor și al bunurilor de consum. De-a lungul anilor, a devenit cunoscut pentru strategia sa de activist investor, adică investește în companii și apoi încearcă să influențeze conducerea pentru a le crește profitabilitatea.

Printre companiile în care a investit sau cu care a avut influență se numără Procter & Gamble, Wendy’s, PepsiCo, Mondelez, și Heinz. Este renumit pentru abordarea directă și pentru stilul său strategic, uneori controversat, dar extrem de eficient în lumea afacerilor.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)

Conform Forbes și altor surse financiare, averea lui Peltz este estimată la peste 1,5 miliarde de dolari, deși valoarea exactă poate fluctua în funcție de investiții. Trăiește un stil de viață luxos, departe de ochii presei în ceea ce privește viața personală, dar familia sa este foarte vizibilă în cercurile sociale și de entertainment.

Este căsătorit cu Claudia Heffner Peltz, fost model, cu care are cinci copii, inclusiv Nicola Peltz, soția lui Brooklyn Beckham. Este cunoscut pentru implicarea în educația copiilor fiind și foarte protector.

Deși Peltz încearcă să-și păstreze discreția, numele său apare frecvent în mass-media atunci când este legat de afacerile sale sau de viața opulentă a fiicei sale, Nicola. Stilul său de viață și averea considerabilă au făcut din familia Peltz un simbol al luxului în cercurile internaționale.