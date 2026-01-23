Brooklyn Beckham vrea să scrie o carte în care să-și critice familia

Brooklyn Beckham pare hotărât să deschidă un nou capitol în viața sa publică, de data aceasta în calitate de autor. După ce a experimentat mai multe profesii, de la fotografie la gastronomie și pasiunea pentru sosuri picante, fiul cel mare al celebrului cuplu Beckham ia în calcul să își spună povestea într-o carte de memorii, informează Metro.

Speculațiile despre un volum „fără menajamente” au început să circule intens după o postare controversată pe Instagram, care a atras imediat atenția fanilor și a presei. Mesajul, interpretat de mulți ca o aluzie la tensiuni din interiorul familiei, a reaprins zvonurile despre un conflict mocnit în familiaBeckham.

Surse apropiate susțin că Brooklyn ar fi decis să își facă auzită vocea și să clarifice episoadele delicate din viața sa, inclusiv relațiile complicate cu cei apropiați. Dacă proiectul editorial se va concretiza, cartea ar putea scoate la lumină detalii neașteptate și ar transforma un conflict discret într-un adevărat scandal mediatic.

Între timp, familia Beckham a păstrat tăcerea în privința scandalului declanșat de fiul lor, probabil așteptând ca discuțiile cu privire la dansul „nepotrivit” de la nunta lui Brooklyn să se termine.

Doar David a comentat spunând că fiii lui „fac greșeli pe rețelele de socializare”, dar o sursă apropiată a lui Brooklyn a subliniat că acțiunile sale nu au fost un „ultim strigăt de ajutor”.

Se spune că lui Brooklyn i-au mai fost oferite contracte pentru o carte, dar le-a respins întotdeauna sau a sugerat că poate în viitor. Cu toate acestea, scandalul provocat de el pare să-i fi schimbat părerea.

„Este prima dată când se gândește serios să spună versiunea poveștii lui pentru a lămuri lucrurile. S-a săturat ca alții să o rescrie în locul lui”, a spus sursa.

Se pare că Brooklyn are încă legături strânse cu Penguin Random House, care i-a publicat lucrarea fotografică „What I See” în 2017. Colecția a fost criticată pe scară largă, chiar dacă s-a vândut bine.

Brooklyn nu ar fi primul britanic care publică o carte cu memorii după ce a rupt legăturile cu familia sa și s-a mutat în SUA împreună cu soția sa americană.

„Spare”, scrisă de Prințului Harry, a fost declarată cartea cu cele mai rapide vânzări din toate timpurile de către Guinness World Records la lansarea sa în 2023. Nu este nimic surprinzător, având în vedere popularitatea autorului.

Brooklyn Beckham și-ar fi extins cercul de apropiați dincolo de familie, petrecând timp inclusiv alături de membrii familiei Sussex. Potrivit unor surse, acesta ar fi luat cina în locuința Prințului Harry și Meghan Markle din Montecito și ar fi apelat la serviciile unui avocat care a colaborat anterior cu celebrul cuplu.

În acest context tensionat, părinții săi, Sir David și Victoria Beckham, ar adopta o atitudine rezervată, temându-se că orice presiune suplimentară l-ar putea îndepărta definitiv.

„Sunt conștienți că trebuie să fie extrem de prudenți”, a declarat o sursă apropiată familiei. „Dacă îl forțează, dacă neagă public acuzațiile sau reacționează dur, nu fac decât să-l împingă și mai mult să meargă mai departe”, a spus sursa.

După luni întregi de speculații privind relația sa cu părinții, Brooklyn a decis să rupă tăcerea printr-o declarație care a provocat reacții puternice. Cel mai mare dintre copiii familiei Beckham a lansat acuzații grave, susținând că ar fi fost supus unor forme de control și chiar de „mită” din partea familiei sale.

Mai mult, acesta a afirmat răspicat că nu își dorește o reconciliere cu tatăl său, fostul star al fotbalului mondial, și nici cu mama sa, designer de modă, contrazicând astfel zvonurile recente care sugerau că o împăcare ar fi posibilă în viitorul apropiat.