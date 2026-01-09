De ce au fost blocați David și Victoria Beckham de fiul lor pe social media

Fanii familiei Beckham au fost surprinși să afle că David și Victoria nu mai au acces la conturile de social media ale fiului lor. Se pare că Brooklyn a decis să le restricționeze accesul deoarece părinții său au încălcat „o notificare legală” cu privire la modul cum trebuie să fie contactat de ei, informează The Sun.

Brooklyn Beckham le-a trimis o notificare legală părinților săi, David și Victoria Beckham, precizând că orice comunicare cu el trebuie realizată exclusiv prin intermediul avocaților. Documentul conține și solicitarea ca părinții să nu îl eticheteze sau să îl menționeze pe rețelele de socializare.

Decizia de a-și bloca părinții online a venit imediat după ce Victoria Beckham a dat „like” la un videoclip publicat de fiul ei, ceea ce a generat tensiuni. În urma reacției sale pozitive la postarea de pe Instagram, Brooklyn, cel mai tânăr dintre copii, Cruz, în vârstă de 20 de ani, a recunoscut într-un mesaj recent că și el, la fel ca părinții, sunt blocați.

Surse apropiate familiei susțin că gestul lui Brooklyn nu a fost unul impulsiv, ci rezultatul unor săptămâni de frustrare împărtășite împreună cu soția sa, Nicola, care consideră că încercările lor de reconciliere în privat au fost ignorate.

Vedeta din Transformers, Nicola Peltz, a luat decizia de a bloca membri ai familiei Beckham pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, bunicii și alți membri ai familiei extinse a lui Brooklyn rămân în continuare în contact, comentând regulat postările ei, ceea ce pare să nu o deranjeze.

O sursă apropiată a explicat că publicul nu cunoaște întreaga poveste: „Mulți cred că Brooklyn a acționat cu brutalitate când și-a blocat părinții. În realitate, el a trimis la sfârșitul verii trecute o scrisoare prin care solicita ca orice comunicare să se facă prin avocați și a dorit să încerce o reconciliere în privat, nu în public”.

Sursa mai susține că Brooklyn a simțit că părinții săi i-au ignorat dorințele și au continuat să-l menționeze online în loc să-l contacteze direct. În schimb, Victoria și David Beckham ar fi încercat doar să-i arate fiului lor că ușa este mereu deschisă și că încă le pasă de el.

„După trimiterea scrisorii, nu au mai existat alte căi de comunicare directă, așa că ce altceva ar fi putut face?” a adăugat sursa. În același timp, părinții săi se declară derutați și profund afectați de această situație, subliniind că „nu există nicio intenție de răutate, ci doar îngrijorare sinceră”.

Luna trecută, Brooklyn Beckham a stârnit din nou controverse pe Instagram, postând o rețetă de pui în bere, care i-a atras un „like” din partea mamei sale, Victoria. La scurt timp, în doar 48 de ore, fiul a decis să blocheze toți membrii apropiați ai familiei pe platformă.

Aceasta nu este prima dată când relațiile dintre frați și părinți au fost tensionate online. Anul trecut, Romeo, în vârstă de 23 de ani, împreună cu Cruz, l-au blocat temporar pe Brooklyn pe Instagram, înainte de a-l debloca ulterior.

În plan legal, David și Victoria Beckham, în vârstă de 50 și 51 de ani, sunt reprezentați de firma de avocați a regelui Charles, Harbottle & Lewis, care percepe onorarii de 800 de lire pe oră. Nu se știe cum au reacționat părinții la scrisoarea fiului lor, dar se pare că aceasta a fost ultima corespondență formală între părți.

O sursă apropiată subliniază că „a fost doar o solicitare prin intermediul avocaților, nu o amenințare juridică directă”, dar adaugă că gestul este „fără precedent și reflectă gravitatea situației”.

În aceeași perioadă, familia Beckham i-ar fi invitat pe Brooklyn și pe Nicola la o cină pentru a sărbători învestitura lui David cu titlul de cavaler, în noiembrie, iar un gest similar de reconciliere a vizat-o pe Nicola. Numai că, Brooklyn percepe astfel de invitații drept tentative de „manipulare” pentru beneficii de imagine, deși părinții săi susțin că scopul lor era simplu: să petreacă mai mult timp cu el.