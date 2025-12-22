Tensiuni tot mai mari în familia Beckham. Fiul Brooklyn se dezice de părinți

Scandalul din familia Beckham pare să se adâncească, după ce Brooklyn Beckham ar fi luat o decizie drastică în mediul online. Potrivit informațiilor apărute recent, fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham și-ar fi blocat membrii familiei pe rețelele de socializare, gest care a stârnit numeroase reacții și speculații, informează The Sun.

Mișcarea lui Brooklyn nu a trecut neobservată, mai ales în contextul în care familia Beckham a fost, ani la rând, un exemplu de unitate. Absența interacțiunilor online dintre Brooklyn și părinții săi a alimentat zvonurile despre existența unor tensiuni mai vechi, care ar fi ieșit acum la suprafață.

Surse apropiate familiei susțin că relațiile dintre Brooklyn și părinții săi s-ar fi răcit în ultima perioadă, pe fondul unor neînțelegeri personale. Deși niciuna dintre părți nu a făcut declarații oficiale, gestul tânărului este interpretat ca un semnal clar al unei rupturi cu familia sa.

Mai mult, motivul pentru care Brooklyn Beckham ar fi decis să-și blocheze familia pe rețelele de socializare a ieșit la iveală, lăsându-i pe apropiați „cu inimile frânte”. Situația a agravat și mai mult relațiile din familia Beckham, mai ales după ce Cruz, vizibil afectat și furios, și-ar fi exprimat public nemulțumirea față de atitudinea fratelui său.

Brooklyn Beckham ar fi decis să își blocheze familia pe rețelele de socializare, potrivit unei informații publicate de The Sun, gest care ar fi fost declanșat de un aparent episod banal: un „like” oferit de mama sa, Victoria Beckham, unei postări despre gătit.

Tânărul în vârstă de 26 de ani, care aspiră la o carieră în domeniul gastronomiei, ar fi reacționat nervos după ce fosta membră Spice Girls și-a arătat public aprecierea pentru un clip filmat de el, în care explica cum marinează puiul în bere pentru un gust mai intens.

Interacțiunea Victoriei a atras rapid comentarii din partea fanilor, mulți dintre ei îndemnându-l pe Brooklyn, despre care se spune că este în conflict cu familia, să se apropie din nou de cei dragi.

Surse citate de publicația britanică susțin însă că Brooklyn s-a simțit deranjat de această afecțiune publică, interpretând-o ca pe o încercare a mamei sale de a repara tensiunile existente în familie.

La scurt timp după acel episod, Brooklyn ar fi luat decizia radicală de a-i bloca pe Victoria și pe tatăl său David, precum și pe frații săi Romeo (23 de ani), Cruz (20 de ani) și pe sora lor mai mică, Harper (14 ani). Membrii familiei nu mai au acces la postările pe care Brooklyn le publică pe Instagram din locuința sa din Los Angeles, unde trăiește alături de soția sa, actrița Nicola Peltz, în vârstă de 30 de ani.

Cruz a intervenit rapid pentru a clarifica situația, fără să lase loc de interpretări. El a publicat un mesaj tranșant în care a negat informațiile apărute: „Nu este adevărat”. A subliniat: „Mama și tata nu și-ar înceta niciodată să-l urmărească pe fiul lor. Să stabilim faptele corecte. S-au trezit blocați... la fel ca și mine”.

A fost pentru prima dată când unul dintre membrii familiei Beckham, cunoscută pentru controlul atent al imaginii publice, a abordat direct conflictul intern. Deși subiectul a fost intens discutat în spațiul public, până la intervenția lui Cruz, familia a evitat orice reacție oficială.

Tensiunile sunt evidente, iar Cruz și Romeo nu își ascund nemulțumirea. O sursă apropiată familiei a declarat că David și Victoria Beckham sunt profund afectați de evoluția evenimentelor. „Totul i-a luat prin surprindere, iar într-o perioadă precum cea dinaintea Crăciunului, când familiile ar trebui să fie unite, situația este cu atât mai dureroasă”, a spus aceeași sursă.

Aceasta a adăugat că părinții își doresc cu orice preț o reconciliere, însă, în loc să se îmbunătățească, relațiile par să se deterioreze de la o săptămână la alta. „Nu este deloc surprinzător că Cruz și Romeo sunt furioși după ce Brooklyn a ales să procedeze astfel”, a mai precizat sursa.

În ceea ce îl privește pe Brooklyn, acesta ar prefera ca problemele să fie rezolvate în privat, nu expuse pe rețelele de socializare, deși propriile sale acțiuni au avut exact efectul contrar.

Brooklyn, care s-a căsătorit cu Nicola într-o ceremonie luxoasă în aprilie 2022, s-a distanțat de familia sa încă de la începutul acestui an. Se speculează că ruptura ar fi început în perioada premergătoare nunții sale cu Nicola.

El a lipsit atât de la aniversarea tatălui său, în luna mai, cât și de la ceremonia de învestire în titlul de cavaler a fostului căpitan al naționalei Angliei, desfășurată luna trecută la Castelul Windsor.

De asemenea, niciun membru al familiei Beckham nu a fost prezent atunci când Brooklyn și Nicola și-au reînnoit jurămintele de căsătorie, în august. Ultima apariție publică a familiei Beckham în formulă completă datează din a doua zi de Crăciun, anul trecut, de atunci nefiind surprinși împreună în nicio fotografie de familie.