Victoria Beckham se apără pentru prima oară. Ce spune despre scandalul cu Brooklyn și nora sa

Victoria Beckham a comentat pentru prima dată tensiunile apărute în familia sa, în contextul conflictului cu fiul ei, Brooklyn, și cu soția acestuia, Nicola Peltz. Disputa a ieșit la iveală după ce Brooklyn a afirmat că părinții săi ar fi încercat să-i afecteze relația și că ar fi intervenit în mod negativ în organizarea nunții sale, informează Fox News.

Într-un interviu recent acordat publicației The Wall Street Journal, Victoria Beckham, fostă membră Spice Girls și designer de modă în vârstă de 51 de ani, a vorbit pe scurt despre relația actuală dintre fiul lor cel mare, la câteva luni după declarațiile controversate făcute de tânărul de 27 de ani la adresa părinților săi.

„Cred că întotdeauna ne-am iubit foarte mult copiii”, a declarat Victoria pentru sursa menționată, fără a-l menționa direct pe Brooklyn. „Întotdeauna am încercat să fim cei mai buni părinți”, a mai punctat mama lui Brooklyn.

Ea a continuat subliniind expunerea publică îndelungată a familiei: „Și știți, suntem în atenția publicului de mai bine de 30 de ani și tot ce am încercat vreodată să facem este să ne protejăm copiii și să ne iubim copiii”, adăugând: „Asta e tot ce vreau să spun despre situație”.

La începutul acestui an, Brooklyn, căsătorit cu Peltz din 2022, a publicat pe Instagram un mesaj amplu în care a vorbit despre relația tensionată pe care o are cu familia sa. El a precizat că a ales mult timp să păstreze discreția și să evite expunerea publică a conflictelor, însă susține că aparițiile repetate în presă ale părinților și ale echipei acestora l-au determinat, în cele din urmă, să își exprime propriul punct de vedere.

Brooklyn a afirmat că nu își dorește o împăcare în acest moment și că încearcă, pentru prima dată, să își apere singur deciziile și autonomia. În același mesaj, el a mai susținut că tensiunile din familie ar fi existat încă dinaintea nunții, inclusiv încercări repetate de a-i afecta relația cu partenera sa.

Printre exemplele invocate, el a menționat renunțarea de ultim moment la realizarea rochiei de mireasă pentru soția sa, ceea ce ar fi obligat-o să caute rapid o alternativă. De asemenea, a afirmat că, în perioada premergătoare ceremoniei, ar fi existat presiuni și tentative de convingere privind cedarea drepturilor asupra numelui său, aspect pe care îl consideră cu impact asupra întregii sale familii viitoare.

Brooklyn a afirmat că a fost supus unor „atacuri continue”, venite atât din spațiul public, cât și din cel privat, din partea părinților săi, înainte de a descrie un episod pe care îl consideră extrem de stânjenitor și care ar fi avut loc la propria nuntă, implicând momentul dansului.

Potrivit declarațiilor sale, momentul dedicat primului dans cu soția sa fusese pregătit în detaliu, pe o melodie romantică, însă ar fi fost întrerupt de intervenția mamei sale. El susține că, în fața celor aproximativ 500 de invitați, a fost chemat pe scenă de artistul Marc Anthony, în cadrul programului stabilit pentru dansul mirilor, însă în locul acestuia ar fi urmat un dans al mamei sale cu el.

Brooklyn a descris gestul ca fiind nepotrivit și extrem de inconfortabil, spunând că s-a simțit „umilit” în acel moment și că experiența l-a afectat profund. De asemenea, a precizat că își dorise ca nunta să rămână o amintire pozitivă, motiv pentru care ar fi intenționat ulterior o reînnoire a jurămintelor, pentru a înlocui acele trăiri cu unele mai fericite.

Înainte de aceste declarații, presa britanică a relatat că Brooklyn ar fi transmis părinților o notificare legală prin care le solicita să comunice exclusiv prin avocați și să evite menționarea sau etichetarea sa pe rețelele sociale.

Tot potrivit acestor informații, tensiunile ar fi escaladat după ce Victoria ar fi interacționat online cu o postare, lucru interpretat ca o încălcare a înțelegerilor, ceea ce l-ar fi determinat pe Brooklyn să își blocheze părinții pe platformele sociale.

În acest context, fratele său, Cruz, a comentat public situația, sugerând că părinții nu ar fi intenționat să îl expună într-un mod negativ și exprimându-și surprinderea față de decizia de blocare.

Brooklyn este fiul cel mare al fostei membre a trupei Spice Girls și al soțului ei, familia fiind completată de ceilalți copii: Romeo, Cruz și Harper.